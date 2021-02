Gerecht onderzoekt honderden miljoenen van overleden Waalse wapenhandelaar bij Degroof Petercam

Het Luikse gerecht probeert te achterhalen vanwaar de honderden miljoenen afkomstig zijn. Gaat het om verdachte commissiegelden die Joassart verdiende op wapen- of andere leveringen aan Saoedi-­Arabië? De Luikse onderzoeksrechter Frédéric Frenay liet al verschillende huiszoekingen uitvoeren in de zaak.

Al eind jaren 90 belandde meer dan 400 miljoen euro bij de toenmalige Bank Degroof in Luxemburg. Tot dan had Joassart het grote kapitaal vooral geparkeerd in Zwitserland. Pas na Joassarts dood werd het geld in 2015 vanuit Luxemburg overgebracht naar Degroof Petercam in Brussel. Daar gingen de alarmbellen af, in die mate dat De­groof Petercam zelf een melding deed bij de antiwitwascel.