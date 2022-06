Gemiddelde hypotheekrente bedraagt al 2,48%: kan je je tarief nu vastleggen om verdere stijging te slim af te zijn?

Aandelen en cryptomun­ten fors lager door rentevrees

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag fors lager gesloten. Beleggers vrezen dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente steviger gaat verhogen dan eerder was verwacht. Later deze week komt de Fed, die al is begonnen met het opvoeren van de rente, met een nieuw rentebesluit. Hogere rentetarieven dienen om de oplopende inflatie te bestrijden, maar zijn doorgaans slecht voor aandelenbeleggingen. Ook de Europese beurzen zijn maandag hard gedaald, net als de waarde van cryptomunten.

