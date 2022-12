Gemiddelde Belg op één na rijkste van Europa

Allianz Trade neemt alle spaargeld, beleggingen en alle vormen van pensioensparen in rekening. De waarde van eigen vastgoed wordt niet meegerekend. De kredietverzekeraar baseerde zich voor de vergelijking op cijfers van onder meer de centrale banken en het Europees statistiekbureau Eurostat.

Uit de cijfers moet blijken dat het financieel vermogen per hoofd van de bevolking in België eind vorig jaar 121.000 euro bedroeg. In de Europese Unie doet enkel Nederland beter, met een gemiddeld financieel vermogen van 176.510 euro. Op tien jaar tijd steeg dat financieel vermogen gemiddeld met 3830 euro per jaar in België, in Nederland met maar liefst 7230 euro per jaar.

Nederlanders nemen meer risico's

Die aangroei de voorbije jaren was vooral te danken aan hoge beleggingsrendementen en aan het feit dat veel wordt gespaard: in België tussen 2012 en 2021 jaarlijks 1740 euro per huishouden. De forse aangroei van de Nederlandse vermogens is volgens Allanz Trade-directeur Johan Geeroms deels ingegeven door een cultureel fenomeen, waarbij Nederlanders volgens hem iets meer risico durven nemen en daardoor meer middelen in beleggingen steken.

Het voorbije jaar en wellicht ook het toekomstige blijken minder florissant voor ons financieel vermogen. Rendementen op beleggingen liggen een stuk lager, en de energiecrisis soupeert het spaargeld van veel gezinnen op.

Financiële tevredenheid Belgen gaat achteruit

Ondanks dat de gemiddelde Belg dus de op één na rijkste van de EU is, boert de financiële tevredenheid in ons land achteruit. In het derde kwartaal van 2022 bedroeg de score 6,6 op 10, een jaar eerder scoorde deze indicator nog 7 op 10. Dat blijkt uit de driemaandelijkse enquête over het persoonlijk welbevinden en de levensomstandigheden van Statbel.

De daling van de tevredenheid is duidelijk meer uitgesproken voor de kwetsbaarste bevolkingsgroepen. Zo daalde de financiële tevredenheid van personen uit het eerste en tweede inkomenskwintiel (de 40 procent van de bevolking met de laagste inkomens, nvdr.) van respectievelijk gemiddeld 6,4 en 6,6 op 10 in het derde kwartaal 2021 tot 6 op 10 een jaar later. Ook bij jongeren, werklozen, langdurig arbeidsongeschikten, huishoudens met minstens vier leden en gezinnen met kinderen is de financiële tevredenheid sterker achteruitgegaan, aldus Statbel.

