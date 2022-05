Gemiddelde Belg ontvangt 1.600 euro netto vakantiegeld: deze toptv's passen binnen dit budget

De gemiddelde Belg verdiende vorig jaar zo’n 3.748 euro bruto. Wie dat bedrag verdient, kan rekenen op ongeveer 1.600 euro netto vakantiegeld. Eric bakent zijn top drie dan ook af binnen deze prijscategorie.

1. LG C1 oled – vanaf 929 euro

“Oled-televisies hebben als voordeel dat zwart écht helemaal zwart is, waardoor het contrast beter is dan bij lcd-televisies. Ook de kijkhoeken van oled zijn beter dan die van lcd, waardoor het beeld ook perfect blijft als je niet recht voor het scherm zit. De populairste oled-televisie van de afgelopen periode is de C1 van LG. Dit scherm biedt uitstekende beeldkwaliteit, goed geluid én beschikt over HDMI 2.1-poorten. Daardoor kun je met nieuwe consoles als de Xbox Series X en PlayStation 5 optimaal in de hoogste resolutie gamen. De C1 is vorig jaar op de markt gekomen en wordt dit jaar opgevolgd door de C2. Dat nieuwe model is op sommige punten íets beter, maar is ook ruim anderhalve keer zo duur. De C1 is voorlopig nog goed verkrijgbaar, en daarom voor de meeste mensen de logische keuze.”

Volledig scherm LG OLED48C16LA Zwart © Tweakers.net

2. Samsung QN95A – vanaf 1.028 euro

“De Samsung QN95A is een lcd-televisie met minileds. Het voordeel van deze nieuwe technologie, die zorgt voor de verlichting van het scherm, is dat het contrast er sterk door toeneemt. De leds kunnen namelijk lokaal dimmen, om zo betere zwartwaarden te krijgen. Zo perfect zwart als oled is het niet, maar behalve wanneer je in een verduisterde ruimte kijkt, zal dat je eigenlijk niet opvallen. En juist in ruimtes met véél licht komt de QN95A optimaal tot zijn recht, want de maximale helderheid van deze tv is veel hoger dan die van oledschermen. Kijk je op een zonnige dag graag naar voetbal of formule 1? Dan is de QN95A één van de beste keuzes die je kunt maken, ook omdat het scherm heel goed ontspiegeld is. Ook dit model beschikt over moderne HDMI 2.1-ingangen en heeft een fijn werkend systeem voor smart-tv. Net als de C1 van LG is de QN95A een model uit 2021, dat inmiddels flink in prijs daalde en daarom een aantrekkelijke keuze is.”

Volledig scherm Samsung Neo QLED QE55QN95A Zwart © Tweakers.net

3. Philips OLED806 – vanaf 1.039 euro

“De Philips 806 is een zeer complete oled-tv die zich van de concurrentie onderscheidt met de toevoeging van Ambilight. Een serie leds aan de achterkant van de tv projecteert daarbij de sfeer van het beeld ook op de muur achter het toestel. Ambilight is een kwestie van love it or hate it en als je tot de categorie behoort die dit extra effect waardeert, dan is de OLED806-serie van Philips een aanrader. De tv biedt goede beeld- en geluidskwaliteit, maar blinkt op dit vlak niet uit in vergelijking met bijvoorbeeld de C1 van LG. De tv maakt gebruikt van Android TV voor smart-functies en beschikt over HDMI 2.1-poorten, zodat je ook met de nieuwste consoles goed uit de voeten kunt.”

Volledig scherm Philips 48OLED806/12 Zwart © Tweakers.net

Lees ook op Tweakers.net:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Tweakers.net. Tweakers.net is een expertensite met nieuws en informatie over hardware, software, games en internet.