Gemiddeld loon 3.455 euro bruto: in deze logistieke jobs verdien je goed je brood

JobatIs stilzitten niet je sterkste kant, maar verkies je een afwisselende job waarbij je met veel verschillende mensen in contact staat? Wil je bovendien goed je brood verdienen en volop kansen krijgen om jezelf te ontplooien? Misschien zit je dan wel helemaal op je plaats in de logistiek. Om je een (beter) beeld te geven van het werk in deze dynamische sector, stelt Jobat.be vijf goedbetaalde functies voor.

Gemiddeld 3.455 euro bruto

Het gemiddelde bruto maandloon in de logistieke sector bedraagt volgens het nieuwste Salariskompas 3.534 euro. Kijken we specifiek naar de functies logistiek, aankoop, distributie & transport mag de gemiddelde werknemer rekenen op een salaris van 3.455 euro bruto per maand. Wie dit gemiddelde mee in stand houdt, zeker mits enige jaren ervaring op de teller, zijn de magazijnmeesters. In deze functie geef je leiding aan een team magazijniers. Je bent verantwoordelijk voor het goede verloop van het laden en lossen en ziet er ook op toe dat je team de goederen volgens de regels van de kunst stockeert. Van zware fysieke arbeid of werk in shiften mag je uiteraard geen aversie hebben.

Logistiek coördinator

Als logistiek coördinator mag je rekenen op een gelijkaardig loon, dat begint bij een kleine 3.000 euro bruto per maand, maar met de jaren flink opklimt. Leidinggevend talent is een must op deze post, maar je hoeft je daarbij zelf niet in het zweet te werken. In deze functie draag je de verantwoordelijkheid om een product op zijn eindbestemming te krijgen, en probeer je deze goederenstroom steeds verder te optimaliseren. Voor de verwezenlijking ervan kan je rekenen op een uitvoerend team, met onder meer chauffeurs en transporteurs die je aan- en bijstuurt.

Administratief medewerker

Blink je in de eerste plaats uit op administratief vlak, zijn er in de logistieke sector een hoop vacatures te vinden voor medewerker transportplanning. Het woord zegt het zelf: je plant het vervoer van producten van A tot Z. Je stelt onder meer de nodige transportdossiers op en brengt vrachtdocumenten in orde, zodat het transport zo vlot mogelijk verloopt. Schrik je niet terug voor een stapel papierwerk, kan je met deze job een aardig loon opstrijken.

Supply Chain Engineer

Wil je écht goed verdienen, helpt vooral een hoger diploma die droom waar te maken. Denk maar aan een ingenieursdiploma. In de logistiek kan je dan werken als ingenieur logistieke processen of supply chain engineer. Op deze positie houd je de touwtjes van de logistieke processen stevig in handen. Je doel is transporten zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, met zo kort mogelijke levertijden en zo laag mogelijke kosten, rekening houdend met alle geldende (veiligheids)voorschriften.

Je tekent plannen uit om de goederenstromen te optimaliseren en verliezen te minimaliseren. Om deze uitdagende taak tot een goed einde te brengen, ontvang je een knap maandloon van gemiddeld 4.559 euro bruto.

Logistiek managers

Spreken we over hoge lonen, ontspringen de managers natuurlijk de dans niet. Om het tot in het directieteam te schoppen, zal je je grondig moeten bewijzen. Je dient engagement aan de dag te brengen en draagt dan de eindverantwoordelijkheid. Bij problemen en crisissen ben je dan ook de eerste die een telefoontje mag verwachten en de hete kolen uit het vuur kan gaan vissen. Maar deze stressvolle job betaalt natuurlijk ook navenant. Volgens het nieuwste Salariskompas verdient een doorsnee manager in ons land maandelijks 6.152 euro bruto. Als logistiek manager kom je daar met zo’n 5.926 euro bruto per maand aardig in de buurt.

