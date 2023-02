Gemiddeld brutoloon van 4.043 euro: hoe verhoudt een ambtenaar zich tot iemand uit de privé? En wat met de pensioenen?

JobatEen ambtenaar kan doorgaans uitpakken met meer werkzekerheid en een hoger wettelijk pensioen dan een werknemer uit de privésector. Maar hoe zijn de verhoudingen over een volledige loopbaan? En wie scoort het best op het vlak van extralegale voordelen en pensioen? Jobat.be zocht het uit.

In de top 5 van hoogste gemiddeldes

Uit het meest recente Salariskompas van Jobat blijkt dat een ambtenaar bij de overheid – statutairen en contractuelen opgeteld - kan rekenen op een gemiddeld brutoloon van 4.043 euro per maand, onderwijs en zorg niet meegerekend. De overheid bekleedt daarmee – net als de jaren voordien – een vijfde plaats op het lijstje met meest competitieve lonen in ons land.

In vier (privé)sectoren vind je een hoger gemiddeld brutoloon: chemie en farma (4.620 euro bruto), energie & milieu (4.380 euro bruto), bank & verzekeringen (4.171 euro bruto) en elektronica & technologische industrie (4.063 euro bruto).



Statutair, contractueel of bediende

Hoeveel je als ambtenaar verdient, verschilt in eerste instantie sterk naargelang je statutair of contractueel ambtenaar bent. Als statutair verdien je gemiddeld 4.446 euro bruto per maand, een contractueel krijgt 3.756 euro. Een verschil van zo’n 670 euro bruto.

Als we de lonen van bedienden er dan bijhalen, blijkt dat een statutair ambtenaar meer verdient dan een bediende, maar een contractueel ambtenaar niet. Het gemiddelde bediendeloon bedraagt volgens het Salariskompas van Jobat 3.815 euro bruto per maand.

Als werknemer in de privésector is de sky in principe wel de limit. Veel bedrijven werken wel volgens loonbarema’s. Maar knok jij jezelf tot in het management van een bedrijf en krijg je daarvoor de nodige erkenning (en bijkomende verloning)? Dan houdt niets jou tegen om uiteindelijk een veelvoud te gaan verdienen van je oorspronkelijke profiel of een ambtenaar.

Wie voor de overheid werkt, blijft sowieso gebonden aan de bijhorende weddeschalen van die specifieke functie.



Extralegale voordelen

Ook de extralegale voordelen spelen voor veel werknemers een belangrijke rol. De privésector heeft daar een streepje voor. Een bediende beschikt gemiddeld over 6,9 extralegale voordelen met maaltijdcheques, eindejaarspremie, 13de maand, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering en laptop als populairste.

Ambtenaren moeten het met wat minder doen. Een ambtenaar (statutair en contractueel opgeteld) kan rekenen op 4,9 extralegale voordelen.



Pensioenen

Bij de overheid beschik je dan weer over meer werkzekerheid en een hoger pensioen, zeker als statutair ambtenaar. Die geniet van het meest voordelige pensioenstelsel. De meest recente cijfers van PensionStat (voor 2020) spreken voor zich, al moeten we die cijfers wel met een korrel zout nemen. De vele indexeringen van het voorbije jaar, als gevolg van de inflatie, hebben ondertussen voor een aanzienlijk hoger wettelijk pensioenbedrag gezorgd.

Om het verschil in kaart te brengen zetten we toch even de gegevens van 2020 op een rijtje. Wie zijn hele carrière voor de overheid had gewerkt, kon toen rekenen op een gemiddeld pensioen van 2.933 euro bruto – of 2.070 euro netto - per maand, terwijl werknemers in de privésector tevreden moesten zijn met een gemiddeld pensioen van 1.375 euro bruto per maand, ofwel zo’n 1.255 euro netto.

Statutaire ambtenaren kunnen wel geen aanvullend pensioen opbouwen, de zogenaamde tweede pijler. Voor werknemers uit de privésector is dat wel het geval.



