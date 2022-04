Gemiddeld bruto jaarsalaris van 61.061 euro maar weinig kandidaten: dit houdt een job als projectleider in

JobatEr zijn zo van die jobs die uitzicht geven op een aantrekkelijk loon, maar toch slechts weinigen kunnen bekoren. Projectleider is een van die jobs. Ligt het aan het beroep zelf? Of is het eerder een kwestie van ‘onbekend maakt onbemind’? Jobat.be legt uit wat een job als projectleider precies inhoudt.

Met een gemiddeld bruto jaarsalaris van 61.061 euro prijkt de job van projectleider helemaal bovenaan een top tien die de vacaturesite Indeed recent opstelde. Voor die top tien baseerde Indeed zich op een analyse van het aantal vacatures waarbij kandidaten op een mooi salaris kunnen rekenen, maar waarvoor toch verrassend veel minder interesse bestaat dan voor andere, minder goed betaalde jobs. Vergeleken met de gemiddelde score worden vacatures voor projectleider maar liefst 89,37 procent minder aangeklikt. Daarmee is die job meteen ook de minst populaire uit hun top tien.

Gevarieerd takenpakket

Aan de intrinsieke aantrekkelijkheid van de job zelf kan het alvast niet liggen. Projectleiders vind je in verschillende sectoren terug: van IT over vastgoed, tot in de bouw. De verantwoordelijkheden van een projectleider zijn even divers als uitgebreid. In de rol van projectleider leid je een project of een deel van een project in goede banen. Dat betekent heel concreet dat je moet kunnen plannen, budgetteren, organiseren, motiveren, communiceren, rapporteren, risico’s beheren, enzovoort.

Je moet met andere woorden professioneel van vele markten thuis zijn en met heel wat verschillende mensen overweg kunnen. Dat heeft uiteraard als voordeel dat je job steeds boeiend en uitdagend blijft. Een mogelijk nadeel is dan weer dat al die verantwoordelijkheden een mens ook te veel kunnen worden, zeker als je meerdere projecten tegelijk moet managen. Lees hier wat je nog moet doen als projectleider.

Dat multidisciplinaire karakter van de job zorgt er ook voor dat de lat best hoog ligt voor wie als projectleider aan de slag wil. De kans dat je als pas afgestudeerde schoolverlater meteen die goedbetaalde functie toebedeeld krijgt, is in elk geval een stuk kleiner dan wanneer je al enkele jaren ervaring op de teller hebt staan.

In de praktijk groeien medewerkers vaak vanuit een coördinerende functie als werkvoorbereider of projectcoördinator door naar de rol van projectleider. Daarvoor moeten ze dan wel meestal een (extra) training of cursus (project)management volgen. Een specifieke studie die je opleidt tot projectleider is er nog niet, maar doorgaans moet je toch minstens een bachelordiploma kunnen voorleggen.

Voortreffelijke verloning

Tegenover die hoge eisen en ruime verantwoordelijkheden staat een uitstekende verloning. In de bouwsector kan je als starter zonder ervaring bijvoorbeeld al rekenen op een brutomaandloon van zo’n 3.000 euro. Met meer dan drie jaar relevante ervaring op zak kan je als master je salaris al gauw boven de 4.000 euro per maand zien uitstijgen. Een senior projectleider met nog meer ervaring en verantwoordelijkheid kan zelfs een brutomaandsalaris boven de 5.000 euro opstrijken. En dat zal in andere sectoren zeker niet minder zijn.

Al hangt veel natuurlijk af van de ervaring die je als projectleider kan inbrengen en de verantwoordelijkheid die je opneemt. Ten slotte mag je, bovenop alle andere extralegale voordelen, zo goed als zeker ook op een bedrijfswagen rekenen. Als projectleider werk je in de regel bij klanten op locatie en moet je nu eenmaal regelmatig de baan op.

