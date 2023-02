Gemiddeld 7.500 euro bruto: dit profiel binnen de hr-sector kan rekening op een stevig loonbriefje

JobatIn de sector van human resources, kortweg hr, vind je jobs op allerlei niveaus: van payroll-medewerker tot hr-manager en iedereen daartussen. Wil jij graag anderen aan een fijne job helpen en voor/met mensen werken? Jobat.be zoomt dieper in op de vijf meest gevraagde jobs in hr van het moment én hun loon.

Hoeveel vacatures zijn er binnen hr?

Bij dit schrijven staan er bij Jobat ongeveer 1.300 hr-vacatures te wachten op een gemotiveerde invulling. De jobmogelijkheden in deze sector zijn dan ook heel uiteenlopend. Zowel wie na het middelbaar onderwijs met school is gestopt als werknemers met een hoger diploma op zak kunnen een poging wagen om er carrière in te maken.



Hoeveel verdien je binnen deze sector?

Het gemiddeld brutomaandloon in de hr-sector is zo’n 3.300 euro bruto, blijkt uit het laatste Salariskompas van Jobat. Ter vergelijking: in dezelfde periode verdiende een gemiddelde voltijdse werknemer over alle sectoren heen 3.832 euro bruto per maand. Met de jongste indexeringen mag je daar wel enkele percentages bijtellen. Dat geldt overigens ook voor de andere cijfers in onze top 5.

In de hr-sector begin je over het algemeen dus aan een eerder bescheiden loon. Tegelijk leunt deze sector tot heel wat doorgroeimogelijkheden – en dus een hoger loon – voor wie er vol voor gaat. Het is lang geen uitzondering dat hr-managers destijds zonder diploma onderaan de ladder zijn gestart, maar zich een weg naar boven hebben geknokt.

Wat zijn de voordelen en nadelen binnen hr?

Andere voordelen die we herkennen bij de jobs in de hr-sector zijn het sociaal contact met collega’s en klanten, het gevoel anderen te helpen in hun carrière, de mogelijkheden tot opleidingen en de combinatie van operationele en strategische taken.

Eventuele nadelen zijn het karakter van een overwegend zittend beroep en het feit dat bepaalde periodes – bijvoorbeeld rond de uitbetaling van lonen - best stresserend kunnen zijn. Wanneer er iets fout loopt met de lonen die jij mee verwerkt, is het mogelijk dat jij als eerste de wind van voren krijgt.

Wat is de huidige top 5 van meest gevraagde hr-jobs en hun gemiddeld loon?

1. Payroll en loonadministratie

Samen met de tweede job in dit overzicht vormen de banen in payroll en loonadministratie bijna de helft van alle vacatures in human resources. Dat blijkt uit het joboverzicht van Jobat.

Een payroll-officer verwerkt de lonen van alle werknemers van een onderneming, al dan niet in samenwerking met een sociaal secretariaat. Hij of zij is het aanspreekpunt voor alle vragen over loonadministratie. Voor sommige vacatures in payroll is een hoger diploma vereist, bij andere dan weer niet.

Heb je geen hoger diploma op zak? Je kunt via de Vlaamse overheid de opleiding tot payroll-officer volgen met opleidingscheques of het Vlaams opleidingsverlof. Het gemiddeld startloon van een payroll-officer is 2.942 euro bruto.

2. Rekrutering en selectie

De vraag naar hr-profielen in rekrutering komt deels voort uit de huidige ‘war for talent’. Veel openstaande jobs betekent vaak meer nood aan rekrutering én bijhorende profielen om die mensen te zoeken. Als rekruteerder kom je vaak terecht in een team waar je actief meewerkt aan het werven van profielen voor bepaalde jobs, bedrijven en/of sectoren.

Het gemiddeld loon van een hr-/recruiting assistant was bij het laatste Salariskompas zo’n 2.700 euro bruto. Ook hier speelt het een rol of je al dan niet over een diploma beschikt.

3. Uitzendconsulent

Dit is vaak een eerste job in de hr-sector. Bedrijven in de sector geven dikwijls kansen aan mensen met de juiste drive maar zonder hoger diploma om op te starten als uitzendconsulent en on the job steeds meer bij te leren. Een startende uitzendconsulent verdient tussen de 2.300 en 2.600 euro bruto.

Een uitzendconsulent helpt kandidaten aan een job die hen gelukkig maakt, luistert naar de behoeften van klanten en speelt er gepast op in.

4. Hr-manager

Een hr-manager is dé topjob in de sector. Het gemiddeld loon van zo’n 7.500 euro bruto spreekt voor zich. Vaak wordt deze baan uitgevoerd door iemand met een masterdiploma, bijvoorbeeld in de psychologie.

Tegelijk zijn er hr-managers die zich hebben opgewerkt tot deze job, zonder het juiste diploma. Je kunt deze opleiding ook volgen via avondonderwijs. Een hr-manager gebruikt zijn of haar sociale skills en efficiënt leiderschap om het personeel van het bedrijf de juiste richting in te sturen.

5. Hr-assistent/hr-officer

Het takenpakket van een hr-assistent en hr-officer kan uiteenlopen per werkgever. Over het algemeen gaat het om de begeleiding van het payrollproces, het opvolgen van sociaal-administratieve verplichtingen, vragen beantwoorden rond arbeidsvoorwaarden en de rekrutering van nieuwe collega’s.

Deze job ademt contacten: met medewerkers, collega’s én de hr-manager. Een hr-assistent verdient gemiddeld zo’n 3.166 euro bruto.

Wat betekenen deze brutolonen nu netto?

• Van je brutoloon worden bijdragen voor de sociale zekerheid afgehouden.

• Wat overblijft is je belastbaar brutoloon.

• Daarvan worden dan weer belastingen afgehouden.

• Wat dan overblijft, is je nettoloon.

Op welke extralegale voorwaarden kan je rekenen binnen deze sector?

In de hr-sector kun je gemiddeld op ruim zeven soorten extralegale voordelen rekenen. Zo blijkt uit het Salariskompas van jobat. De meeste werknemers in human resources beschikken over maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering, een groepsverzekering, laptop en gsm. In de meeste jobs is er ook een mogelijkheid tot regelmatig thuiswerk. Ruim de helft van de werknemers krijgt een bedrijfswagen ter beschikking. Het gemiddeld aantal vakantiedagen is 28 per jaar.

