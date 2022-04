“Gelukkig verdien ik nog bij met optredens, want met mijn pensioen van 2.000 euro spring ik niet ver”: zanger Salim Seghers (73) werkte 40 jaar als leerkracht

Mijn pensioenAan het begin van de jaren zeventig kende Vlaanderen de plotse opkomst van een drietal zangers die zich een plaatsje in de schaduw van Will Tura wisten te zingen: Willy Sommers, Paul Severs en Salim Seghers. Die laatste stond als meester Jos Aerts het leeuwendeel van zijn carrière voor de klas. “Maar op vrijdagavond haastte ik me van school naar de podia, van Adinkerke tot in Zulte.” Zijn liniaal heeft hij aan de kapstok gehangen, maar zingen doet de 73-jarige Limburger nog steeds.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“1971 is een kantelpunt in mijn carrière geweest”, zegt Jos Aerts die veel mensen wellicht nog kennen van het muziekprogramma ‘Tien Om Te Zien’. “Op 23-jarige leeftijd behaalde ik mijn diploma van schoolmeester en stond ik voor de klas. Datzelfde jaar had ik met ‘Verlaat me nooit’ mijn eerste hit. Overdag was ik 40 jaar lang ‘meester Jos’ en ’s avonds en in het weekend werd ik op allerlei podiums aangekondigd als Salim Seghers, al een halve eeuw mijn artiestennaam.”

Zorgenkind

“Van in de wieg bleek ik een zorgenkind. Als baby kwam ik ter wereld met valse kroep, een ontsteking van de bovenste luchtwegen. Tegenwoordig is dit zelden ernstig, maar in de jaren veertig was kroep levensgevaarlijk. Complicaties bij pseudokroep konden zelfs dodelijk zijn. De littekens van de virusontsteking zijn nog steeds zichtbaar. Er zat namelijk een buisje voor eten in mijn strottenhoofd en ook een buisje voor zuurstof. ‘Áls jouw zoon er nog doorkomt, is dat prachtig’, zei de dokter tegen mijn moeder. ‘Maar normaal spreken zal hij nooit kunnen.’ En kijk… ik heb mijn hele leven lang gezongen.”

Maar het zou niet bij zingen onder de douche blijven. “Er kon geen orkestje in mijn dorp of in de nabije buurt optreden of ik trok daar naartoe om met zijn ogen en oren wat mee te pikken. Het was toen al mijn grootste droom om een tweede Will Tura te worden. Met een orkestje trad ik op in rusthuizen en jeugdverenigingen. Twee jaar na mekaar was ik daar de gitarist van dienst tot op zekere dag onze vaste zanger ziek werd en ze geen andere keuze hebben dan mij als leadzanger aan te duiden. Een normale jeugd heb ik nooit gehad, want elke vrijdag, zaterdag en zondag stond ik ergens in een café op te treden op een biljarttafel. Zonder overdrijven: de voorbije vijftig jaar heb ik niet één weekend voor mij alleen gehad. Ravotten in het bos? Of naar dancings gaan? Daar heb ik – in tegenstelling tot mijn vrienden — nooit tijd voor gehad. Het enige waar ik mee bezig was? Het verzorgen van mijn stem. Zo droeg ik winter én zomer een onderlijfje en sjaal en was roepen uit den boze. Mijn stem is al 73 jaar de baas van mijn carrière.”

Eerste leerjaar

“Ik heb lesgegeven in Wijchmaal, in de lagere school waar ik als kleine Jos – zij het met tegenzin — ook nog op de schoolbanken heb gezeten. In de jaren zeventig stond niet één leerkracht te springen om les te geven in het eerste studiejaar. Vandaag zijn kinderen van bijna zes al flinke peuters, maar vijftig jaar geleden waren eerstejaars nog kleuters die bij wijze van spreken nog een luier droegen. Het was een zootje ongeregeld dat niet luistert en waar nul resultaten mee te boeken waren. Na de eerste drie septemberweken zat ik als beginnende leerkracht met de handen in het haar. Ik wilde er zelfs de brui aan geven. Een kameraad die leerkracht was – ook in het eerste leerjaar — wilde me uit de nood helpen. Ik mocht zijn lesvoorbereidingen van de dag voordien gebruiken. Met zijn notities heb ik 38 jaar lang voor de klas gestaan. Niemand wil eraan beginnen, aan het eerste leerjaar, maar ook niemand die het doet, wil ermee stoppen. Na tien trouwe dienstjaren werd mijn klasje gemengd. We dachten dat de wereld zou vergaan, met jongens en meisjes in één klas?! Maar dat bleek uiteindelijk een misvatting.” (lacht)

Brugpensioen

“In 1975 — ik gaf toen deeltijds les — kreeg ik van de vakbond te horen dat dat het uitgelezen moment was om te stoppen. De pensioenleeftijd werd opgetrokken van 57 naar 60 jaar, en zou nog verder verhoogd worden. Stoppen met lesgeven was een gouden zaak, want de middagshows in feestzalen beleefden toen hoogtijden. Volle bussen toeschouwers werden toen op de stoep van iconische feesttempels als Zaal Madeliefje en De Kaasboerin gedropt.”

Compassie met jonge artiesten

“De showbizz is hard veranderd de voorbije vijftig jaar. Vroeger speelde ik altijd met orkest. Maar muziekensembles zijn ei zo na uitgestorven. Tegenwoordig kom ik op een optreden toe gewapend met enkel een USB-stick. Optreden is mijn lange leven, hoor. Want tijdens de coronacrisis heb ik mij rot verveeld. Applaus doet me meer plezier dan veel geld. Veel organisatoren aarzelen nog om optredens te organiseren. De pandemie heeft ook een deel van mijn publiek – vaak oude mensen – uit het leven geplukt. En die komen nooit meer terug, hé…”

“Na een halve eeuw meedraaien in de Vlaamse showbizz heb ik een aardige zakcent opzij kunnen zetten. Ik heb compassie met de jonge garde die door corona weinig tot geen inkomen hadden en natuurlijk ook moeten betalen voor een professionele videoclip of persfoto’s. Ik ken genoeg jonge collega’s die hun microfoon of instrument aan de haak gehangen hebben voor een job als pakjeskoerier of truckchauffeur.”

“Als leerkracht heb je een pensioen van rond de 2.000 à 2.200 euro — als schooldirecteur krijg je nog enkele honderden meer. Maar de laatste vijf jaar heb ik deeltijds gewerkt, vandaar iets minder. Gelukkig verdien ik nog bij door op te treden, want met mijn pensioen van 2.000 euro spring ik als zanger die nog actief is niet ver. Het leeuwendeel van mijn budget gaat naar het uitbrengen van liedjes. Een single opnemen kost tegenwoordig meer dan die opbrengt, maar nieuwe muziek uitbrengen ben ik verschuldigd aan mijn fans. Daarnaast ben ik ook niet zuinig als het op nieuwe podiumoutfits aankomt. Per jaar rijd ik ook zo’n 70.000 kilometer met mijn Mercedes, dus ook aan de pomp ben ik een fortuin kwijt.”

Leef!

“Mijn advies voor de jeugd van tegenwoordig is om op jonge leeftijd nog niet te veel te tobben over hun oude dag. Je moet doen wat je leuk vindt — je talenten laten zegevieren bedoel ik daarmee — en alles uit het leven persen. Piekeren kun je nog altijd doen wanneer je op pensioen bent. In de herfst van je leven heb je daar nog tijd zat voor!” (lacht)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: