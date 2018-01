Gelokt door het land van melk en honing: Gentse start-up verovert het wereldje van de cryptomunt FT

13u01 6 Delta Geld Bitcoin, Ethereum, Ripple, Monero, Stratis... Wie in het wereldje van de cryptomunten zit, kent ze op z'n duimpje. En is er dag in, dag uit mee bezig. Een start-up uit Gent ontwierp in oktober een app, een portefeuille waar iedereen z'n virtuele munten kan beheren. En die verovert stilaan de wereld.

Nog geen vier maanden na de lancering van Delta, een applicatie voor gebruikers die zich in de cryptowereld hebben gestort, is de start-up uit Gent al meer dan een half miljoen keer gedownload. In de laatste maand hebben liefst 400.000 crypto-investeerders wereldwijd het Belgische platform gebruikt. Ander opvallend cijfer: 250.000 gebruikers raadplegen minstens één keer per dag hun portfolio - zoals dat in het wereldje heet. Gelokt door 'het land van melk en honing' eigenlijk. Lees: duizelingwekkende bedragen én de belofte om snel rijk te worden. Het verklaart deels het succes van Delta.

De oprichters spreken alvast van een "ongekende groei", want vorige maand stond het aantal dagelijkse gebruikers nog op 50.000. “Delta is niet alleen geëxplodeerd op vlak van gebruikersaantallen, het effectief gebruik is boven alle verwachtingen. Onze gebruikers openen de app tot honderd keer per dag, puur om te kijken hoe hun portefeuille ervoor staat en wat de prijs is van de bitcoin en de andere cryptovaluta die ze al dan niet beheren”, zegt Nicolas Van Hoorde, mede-oprichter en bedenker van Delta.

Dat Delta het zo goed doet, heeft volgens de oprichters ook te maken met de look and feel van de app. Zo oogt hij een pak frisser dan bijvoorbeeld rechtstreeks concurrent 'Blockfolio'. En eigenlijk boort Delta een nieuwe markt aan. Steeds meer investeerders springen op de kar van de cryptomunten, maar het aantal applicaties dat ervoor bestaat, is eigenlijk nog booming business, met wereldwijd slechts een vijftal.

Delta De oprichters van Delta: Nicolas Van Eenaeme, Lorenz Bogaert, Filip Minev, Nicolas Van Hoorde en Toon Coppens.

Belgen

Hoeveel Belgische gezinnen zich op de wereld van de cryptomunten hebben gestort, daar bestaan vooralsnog geen cijfers over. Wel telt Delta 13.000 Belgische gebruikers. Al is de applicatie vooral in de Verenigde Staten, Nederland en Australië erg populair.

Vacatures

De explosieve groei van Delta is een zegen, maar technisch en operationeel ook een hele uitdaging. En dus werft de start-up aan. Het zoekt nu vooral nieuwe ontwikkelaars, maar ook ondersteuning op het vlak van product, marketing en community. Bij voorkeur in Gent, al werken inmiddels mensen uit zowat alle continenten mee aan de uitbouw van de app. Helpt ook: dankzij de ervaringen uit het verleden - alle oprichters van Delta waren in het verleden actief bij Netlog, Twoo en Realo - zijn ze in staat een groot aantal gebruikers tegelijk te helpen.

Hoewel Delta volledig gratis is, is er sinds begin december ook een betalende tool: Delta PRO. “We zitten nu aan zo’n 5.000 abonnees en er komen momenteel iedere dag een paar honderd bij." Meer informatie vind je hier.