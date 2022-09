GELDWIJZER. Vergelijk jouw maandelijkse uitgaven met die van andere Vlamingen

Hoge energieprijzen Een op de vier kmo’s zal jaar verliesla­tend afsluiten, UNI­ZO-top­man verwacht snel maatrege­len van Vlaamse regering: “Waar wacht men toch op?”

Het ondernemersvertrouwen is door de energiecrisis in vrije val en gaat in sneltempo richting coronadieptepunt, zo blijkt uit de jongste KMO-Barometer van Unizo. Een op de vier zal dit jaar met verlies afsluiten. Topman Danny Van Assche pleit daarom, naast extra energiemaatregelen op korte termijn, voor een betere begeleiding van ondernemers in de energietransitie. Ook bij HLN LIVE onderstreept hij de urgentie: “Elke dag dat we langer op maatregelen moeten wachten, kan enorme economische schade toebrengen”. Tegelijk steekt hij de hand uit naar de vakbonden.

9:17