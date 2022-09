GELDFLATER. Saskia maakte een fout bij het boeken van een vakantie: “Als ik zwanger ben, functioneren mijn hersens anders dan normaal”

Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Saskia van Harten (28) die 400 euro weggooide door tijdens haar zwangerschap een verkeerde vakantiedatum te boeken.

Wanneer gebeurde dit?

Saskia: “Ik was 21 weken zwanger. Ik voelde me fantastisch, was erg trots en het was ook nog eens prachtig weer. Op Instagram zag ik allemaal zwangere vrouwen voorbijkomen die massaal op ‘babymoon’ gingen. Eerst wilde ik dat helemaal niet maar telkens zag ik die prachtige buiken in bikini’s op de mooiste locaties en ik werd volledig ‘geinfluenced’. Ik wilde ook een babymoon.”

Waarom?

“Ik wilde ook in een badpak met mijn buik, ik wilde ook die foto’s en herinneringen en nog één keer samen weg. Maar ik was kritisch: niet in een te toeristische stad, niet ‘s nachts aankomen en ‘s ochtends vertrekken zodat je vakantiedagen misloopt, niet twee uur in een busje naar het hotel en als ik zag dat er een Nederlandse supermarkt was, vond ik het vakantiegevoel niet voldoende. Kortom: ik was een hormonale dramaqueen. Een week voordat we vrij zouden zijn, hadden we nog steeds niet de perfecte reis gevonden. Ik wilde bijna opgeven.”

Quote Omdat we binnen drie weken voor vertrek boekten, hadden we geen recht op een annule­rings­ver­ze­ke­ring. Saskia van Harten

En toen?

“Die zaterdagochtend zag ik een reis naar Torremolinos. De meest cliché vakantiebestemming maar het resort was buiten het centrum en groen. Het lag op een berg maar er was een gratis shuttle service naar het strand. Op Pinterest kwam ik erachter dat Torremolinos een schattig oud stadshart heeft. De dagen en tijden vielen precies binnen onze wensen. Ik was in de wolken! Dit was de perfecte reis. Omdat we binnen drie weken voor vertrek boekten, hadden we geen recht op een annuleringsverzekering. ‘Is dat erg?’ vroeg ik nog aan Jaap. Nee joh, we hebben zo lang gezocht en dit is de perfecte vakantie, zei hij. En ik boekte.”

‘Op zaterdagavond kreeg ik een mail met de tickets. Bovenaan stond in koeienletters de vertrekdatum: 13 mei. Het was 11 mei. Ik had me twee weken vergist toen ik de datum boekte.”

Wat deed je?

“In paniek zijn. Ik werd bang dat ik van de stress een miskraam zou krijgen. We konden echt nog niet weg want juist die week had Jaap het heel druk op zijn werk. We zochten naar het annuleringsbeleid. We probeerden de klantenservice maar die namen op zaterdagavond niet op. Jaap zei dat we moesten afwachten tot maandag. Huilend belde ik mijn moeder; ik ga nooit meer met vakantie!”

Wat gebeurde er maandag?

“Die dag hebben we zo ongeveer de hele dag aan de telefoon gezeten. We kregen de mededeling dat we ons geld niet terugkregen omdat het inmiddels 48 uur voor vertrek was. En de vraag waarom we de klantenservice niet hadden gebeld. Als we dat binnen een halfuur na die mail hadden gedaan, zouden we ons geld hebben teruggekregen. Dat die niet aanwezig waren op zaterdagavond, veranderde niets aan onze situatie. We waren 800 euro kwijt.”

Toch kreeg je een deel van je geld terug. Hoe?

“Mijn moeder kreeg altijd alles voor elkaar. Ze liet niet los en bleef de reisorganisatie bestoken met de vraag of zij niet toch nog iets voor ons konden betekenen. Uiteindelijk kregen wij zo de helft van het bedrag terug.”

Heb je uiteindelijk toch nog een babymoon gehad?

“Een familielid had nog een hotelbon liggen waarmee we twee nachtjes in Zeeland hebben gelogeerd. En uiteindelijk was dat ook gewoon heel erg fijn!”

Wat heb je hiervan geleerd?

“Dat als ik zwanger ben, mijn hersens anders functioneren dan normaal. En sindsdien controleer ik alle online bestellingen duizend keer, zwanger of niet.”

Lees ook: