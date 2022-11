GELDFLATER. Sabine wilde graag een visgraatvloer, maar dat werd veel duurder dan ze dacht

Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater . Deze week Sabine de Jonge (38) die uiteindelijk 5.000 euro extra moest betalen voor haar visgraatvloer.

Wanneer speelde dit?

“Twee maanden geleden, toen we een nieuw huis kregen. We hebben die vloer meteen gekocht.”

Waarom een visgraatvloer?

“Ik zag het bij een vriend van me en dat was zo prachtig, heel chique. De vloer was van echt hout. Dat is natuurlijk het allermooiste, maar onbetaalbaar. En omdat we drie kleine kinderen en een hond hebben, leek het ons praktischer om voor een pvc-vloer te gaan. Dat is minder bewerkelijk, makkelijker schoon te houden en minder prijzig.”

Waar kocht je het en hoeveel betaalde je ervoor?

“Bij een speciaalzaak om de hoek hadden we alles voor 5.000 euro. Dachten we.”

Is zoiets niet goedkoper bij een grotere doe-het-zelfketen?

“Inderdaad, maar dat zag ik pas later. Het was een beetje een impulsaankoop. Sinds de komst van onze derde, twee jaar geleden, barsten we praktisch uit ons huis. Hier in de buurt zijn betaalbare huizen dunbezaaid. Dus toen we ineens een geschikt huis konden krijgen, waren we zo blij dat we de dag erna meteen die vloer kochten. We hebben niet eens verder gekeken dan die ene winkel.”

“Het ging allemaal heel snel. We zagen een voorbeeld van de vloer, een lichte kleur namaakhout, en dachten allebei: dat is het! Terwijl onze smaken meestal heel verschillend zijn. Omdat leveringen in deze tijd trager gaan dan anders, waren we blij verrast toen de verkoopster zei dat de vloer op voorraad was en dat we hem binnen een week in huis konden hebben. Ze vertelde ons ook dat het door het kliksysteem makkelijk te leggen was. Aangezien mijn man en ik allebei twee linkerhanden hebben, klonk dat ons als muziek in de oren.”

Waar ging het mis?

“Wij waren in de veronderstelling dat het om grote planken ging die er als visgraat uitzagen, als een soort kliklaminaat. Toen de pakken bezorgd werden, zag ik tot mijn schrik dat het echte visgraat was: kleine plankjes die je zelf in een bepaald patroon moet leggen en snijden. Een monnikenwerk en echt vakmanschap.”

En toen?

“In totale paniek belde ik een vriendin die onlangs verbouwd had en vroeg haar of ze iemand wist die op korte termijn zo’n vloer zou kunnen leggen. We hadden de huur van ons vorige huis al opgezegd, dus er was haast bij. Via haar kwam ik bij een timmerman die gelukkig de tijd had om het te doen. Een mirakel, want op dit moment moet je maanden wachten voordat een werkman tijd heeft.”

Dus alles liep goed af?

‘Het is heel mooi geworden, maar die timmerman deed het natuurlijk niet gratis: 5.000 euro was ik extra kwijt. Het was nog een geluk dat we het apart hadden gehouden omdat we van plan waren om te verhuizen, maar zo waren we wel in één keer door ons potje voor onvoorziene kosten heen.”

Wat leerde je ervan?

“Dat je, ondanks je enthousiasme, nooit over één nacht ijs moet gaan als het om zulke aankopen gaat. In alle doe-het-zelfzaken waar ik nadien kwam, zag ik veel goedkopere en makkelijker legbare visgraatvloeren dan onze variant. Ik voelde me zo stom. En dat je de verkoopster niet op haar mooie blauwe ogen moet geloven als ze zegt dat het makkelijk leggen is. Als ik ooit nog een vloer ga aanschaffen, ga ik eerst te rade bij een vakman.”

Ook een geldflater begaan? Een misser waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven en wil je anderen daar met jouw verhaal voor behoeden? Mail dan naar geld@hln.be.

