GELDFLATER. Ruud bleef achter met een schuld van 15.000 euro: “Ik dacht snel geld te kunnen verdienen, maar bleek zelf de prooi”

Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Ruud Jansen (34), die wilde oplichten maar zelf werd opgelicht, en zo met 15.000 euro schuld kwam te zitten.

Waarom leek oplichting een uitweg voor jou?

“Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Op mijn vijftiende kwam ik in de crisisjeugdopvang terecht omdat ik niet meer thuis kon blijven wonen. Je mist dan een basis om verantwoord met geld te leren omgaan. Mijn moeder betaalde voor me tot haar dood, ze stierf toen ik 16 was. Daarna kreeg ik een voogd en met een bijbaantje erbij kon ik mijn school afmaken. Ik kreeg wel zelfstandigheidstrainingen maar dat stelde niet veel voor, ze lieten ons te vrij. Als je in twee dagen je geld voor de hele week op maakte, had je pech.

Ik ging op mezelf wonen, dat ging best goed. Ik werkte in een loods als heftruckchauffeur. Maar je verdient natuurlijk een minimumloon, ik was pas 18. En zo kwam ik in de financiële problemen en kreeg ik betalingsachterstanden.”

Quote Hij nam aan het einde van de dag de telefoons mee en heeft er een paar duizend euro mee verdiend, terwijl ik die contracten op mijn naam had staan. Ruud Jansen

Hoe kwam je in aanraking met deze wereld?

“Ik zat veel te chatten op sites, waar iemand me aansprak. We spraken veel en bouwden een band op. Hij vertelde dat hij ook weleens financiële problemen had. Maar hij bood een oplossing: We zouden telefoonabonnementen gaan afsluiten. Hij had een contact bij een telefoonbedrijf dat die contracten voor de screening zou vernietigen. Zo zouden wij gratis telefoons hebben die we konden doorverkopen en de winst ervan zouden we delen. Maar dat liep anders.”

Hoe dan?

“Die dag ging hij mee naar de telefoonbedrijven, en ik sloot in totaal zes abonnementen af. We hebben er een leuke dag van gemaakt. Hij zag natuurlijk de paycheck al en ik dacht: lekker centjes verdienen. Maar ik bleek de prooi. Hij had helemaal geen contact bij een telefoonbedrijf. Hij nam aan het einde van de dag de telefoons mee en heeft er een paar duizend euro mee verdiend en ik had die contracten op mijn naam staan. Dat resulteerde in een schuld van 15.000 euro.”

Wanneer kwam je erachter dat jij zelf was opgelicht?

“De dag erna. We zouden weer bij elkaar komen om die telefoons te verkopen maar hij kwam niet opdagen op de afgesproken plek. En ik kon hem opeens niet meer bereiken. Vrijwel meteen besefte ik: nu ben ik de pineut. Dan ga je nadenken. Je ziet geen goudberg meer. Opeens ga je de signalen zien die je eerder miste. Het is een beetje als met verliefd zijn, alleen ging het nu om een uitweg voor mijn problemen. Zodra hij niet kwam opdagen, was die roze wolk doorprikt en wist ik dat het goed mis was.”

Wat deed je?

“Ik wist niet wat ik moest doen. Dus heb ik het verzwegen. Pas na een jaar zat ik zo diep in de schulden dat ik hulp zocht. Dankzij schuldhulp heb ik het in drie jaar kunnen afbetalen. En hard door blijven werken, dat is het enige wat ik kon doen.”

Quote Ik zeg niet dat rijke stinkerds het allemaal eerlijk doen, maar het is het beste om binnen de lijntjes te blijven. Ruud Jansen

Inmiddels ben je 34 en maak je carrière in een groot bedrijf. Hoe kijk je terug op je misstap?

“Het was behoorlijk dom. Ik praatte het destijds goed met: het is een groot bedrijf dat ik oplicht, die missen het niet eens. En ik werkte zo hard en kwam toch moeilijk rond. Zo maak je jezelf wijs dat je er recht op hebt. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Omdat ik jong was en moeite had met verantwoordelijkheid dragen, was ik vatbaarder voor dat soort verhaaltjes. Jaren later ontmoette ik een jongen met wie ik samen in de opvang had gezeten en hij had precies hetzelfde meegemaakt.”

Wat heb je ervan geleerd?

“Ook al zijn je problemen nog zo groot: blijf nadenken. Als jij een ander een loer draait, kom je zelf bedrogen uit. En hard werken. Ik zeg niet dat rijke stinkerds het allemaal eerlijk doen, maar het is het beste om binnen de lijntjes te blijven. Dat levert de minste problemen op.”

