GELDFLATER. Pascal kocht een stacaravan, maar dat bleek een mislukt avontuur: “Nu ben ik 21.000 euro kwijt”

Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Nederlander Pascal van Eijk (31) was erg blij met de aankoop van zijn stacaravan, maar uiteindelijk liep het mis.

“Eind 2020 kochten we een stacaravan op een camping in de bossen. Je koopt de caravan en betaalt elk jaar huur voor de grond. De caravan die wij kochten moest nog worden opgeknapt. We kochten hem voor zo’n 17.000 euro, maar zouden nog extra geld moeten investeren om hem goed bewoonbaar te maken.”

Dat vonden jullie niet erg?

“We besloten het risico te nemen. Ik woon samen met mijn vrouw en kind een half uurtje van het park vandaan, in een appartement met balkon. Hier hadden we buitenruimte voor de weekends en vakanties. Het park is heel idyllisch, lekker in het bos. We dachten: in de zomerperiode zullen we er veel zitten en de caravan langzaam opknappen. Maar daar begon het eigenlijk al: de badkamervloer bleek meer rot te bevatten dan we dachten. De wanden moesten eruit en de vloer vervangen. Dat zou ons 5.000 euro kosten.”

Gingen jullie toen twijfelen?

“Om ons heen hoorden we dat de helft van de huurders in het park geen plek kreeg voor 2023 en dat met de andere helft waarschijnlijk nog hetzelfde zou gebeuren. Er zou op het park geen plaats meer zijn voor een ouderwetse stacaravan. De eigenaar kon namelijk meer verdienen met luxueuze chalets. Wilden we het risico nemen en investeren in de stacaravan terwijl we daarna misschien ook weg zouden moeten? Toen hebben we besloten om dat niet te doen.”

Dat heeft jullie behoorlijk wat geld gekost.

“Ja, want er komt ook nog 3.000 euro per jaar stageld bij kijken. Plus een rekening voor achterstallig onderhoud aan het park die we mee moesten betalen. In een jaar tijd zijn we 21.000 euro kwijtgeraakt. Iemand wil de caravan nu overnemen, opknappen en in het buitenland verkopen. Dus we hoeven in ieder geval niet te betalen voor afvoer- of sloopkosten.”

Quote Er zijn ook mensen die gescheiden zijn en van hun laatste geld daar een chalet hebben gekocht. Die zitten helemaal in de problemen Pascal van Eijk

Had je dit op voorhand kunnen weten?

“We hadden wel verhalen gehoord. Misschien was het naïef, maar we dachten dat het zo’n vaart niet zou lopen. Daarin hebben we een verkeerde keuze gemaakt. Achteraf gezien hadden we ons beter moeten inlezen, maar in het begin ben je zo enthousiast. Ik hoop dat ik met dit verhaal andere mensen daarvoor kan behoeden. Voor ons is het vervelend, onze droom van een vakantiehuisje is kapot. Maar er zijn ook mensen die gescheiden zijn en van hun laatste geld een chalet hebben gekocht op het campingpark. Die zitten helemaal in de problemen, hun hele leven is overhoop gegooid.”

Hoe moet het nu verder?

“We willen er zo snel mogelijk vanaf zijn. We hebben nu besloten: we betalen geen jaargeld, we willen de plek zo snel mogelijk leeg hebben. We gaan ook kijken of we ons appartement kunnen verkopen en kunnen verhuizen naar een huis met een tuin erbij. Nu hebben we alleen een balkon zonder buitenruimte, precies de reden waarom we de stacaravan hadden gekocht.”

Lees ook: