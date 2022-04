GELDFLATER. Johans (48) auto had het ene defect na het andere: “Reparatiekosten dubbele van de waarde”

Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week vertelt Nederlander Johan Struwe (48) over de zogenaamde ultieme wagen om zijn boot mee te trekken. Uiteindelijk had hij er voor 10.000 euro reparatiekosten aan.

Waarom had je een wagen nodig die een boot kan trekken?

“Zes jaar geleden had ik een baan die mij zoveel stress bezorgde dat ik hartproblemen kreeg. Na een half jaar ziekteverlof besloot ik dat ik iets anders moest gaan doen. Vanaf mijn vierde ben ik gefascineerd door vissen en dus besloot ik er mijn werk van te maken. Nu ben ik professioneel visgids en neem ik mensen mee het Nationaal Park de Biesbosch in om voornamelijk op roofvissen te vissen, zoals snoek, meerval en baars. Om de boot iedere dag mee te zeulen, heb ik een stevige auto nodig die dat ding kan trekken.”

Waar kocht je de auto?

“Vorig jaar was ik toe aan een nieuwe wagen. De auto die ik kocht was zogenaamd de ultieme ‘aanhangertrekker’ voor mijn boottrailer. Ik had hem van iemand particulier gekocht, via internet. Eerst ben ik gaan kijken en proefrijden, toen was er niet zoveel aan de hand. Maar na twee weken begon de ellende.”

Quote Als eerste ging mijn koppeling kapot, midden in een woonwijk. Ik blokkeerde de hele doorgaande route, het werd één verkeers­cha­os Johan Struwe

Wat ging er mis?

“Op zich heb ik verstand van auto’s doordat ik redelijk fanatiek offroad heb geracet over moeilijk terrein, maar dit was gewoon een maandagmorgenmodel. Die eerste keer ging mijn koppeling kapot, middenin een woonwijk met de boot erachter, in de spits. Ik blokkeerde de hele doorgaande route, en veroorzaakte één verkeerschaos. Nog geen maand later moest ik alle achterremmen vervangen want die bleken compleet versleten.”

Maar je gaf nog niet op?

“Nee, vol goede moed ging ik verder. Precies drie weken later kookte mijn motor over en bleek er een lek in de koppakking te zijn, ongeveer de grootste reparatie die je aan een auto kunt hebben. Daarna volgden nog wat kleine dingen, een uitlaat die loskwam, een rem die stuk ging. Zo telden er weer een paar duizend euro bij.”

Wanneer gaf je wel op?

“Als je de koppakking vervangt, wat duizenden euro’s kost, ben je normaal gezien wel van de miserie verlost. Maar ik helaas niet. Drie maanden later reed ik niet fluitend de horizon tegemoet maar was er wéér een lek in de koppakking. Toen heb ik hem eruit geschopt.”

Wat zei de garage waar je alles liet repareren?

“Die was ondertussen overgenomen. De nieuwe eigenaar wees naar de vorige en omgekeerd. Het leidde tot een energievretende discussie, waarop ik het ding naar de sloop heb gebracht en een nieuwe auto kocht die tot nu toe probleemloos rondrijdt. Maar ik ben zelfstandige en heb een vol jaar winst aan reparaties uitgegeven en geen cent overgehouden. En ik heb niets met dure of stoere auto’s, voor mij is het gewoon een stuur met vier wielen die mijn boot moeten trekken, meer niet. Dat maakt het nog zuurder als je er dan zoveel aan verspeelt. Het geld dat ik aan nieuwe elektronica voor mijn boot wilde uitgeven, is allemaal naar die auto gegaan.”

Wat was je in totaal kwijt aan reparatiekosten?

“Ik geloof dat het me op één jaar tijd over de 10.000 euro heeft gekost. Ongeveer het dubbele van de marktwaarde van de auto zelf in goede staat.”

Wat leerde je ervan?

“Ik koop nooit meer een auto bij een particulier. De wagen die ik nu heb, kocht ik bij een autobedrijf, tweedehands maar mét garantie. Ik heb deze keer ook een geremde trailer gekocht, dan heb je niet zo’n grote auto nodig om de trailer te trekken. Die nieuwe trailer kostte ook geld, maar dat was een zinvolle investering om van het gezever af te zijn.”

