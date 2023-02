GELDFLATER. Een dure bruiloft, 9 maanden later al uit elkaar: “Bij echte liefde hoef je niet met geld te smijten”

Was zij je eerste echte liefde?

Martijn: “Mijn tweede. We waren al zeven jaar bij elkaar en woonden samen. Het voelde alsof het tijd was om te trouwen. Ik vroeg haar ten huwelijk. Op de knieën, waar al onze vrienden en vriendinnen bij waren.”

Het werd een grote trouwerij. Wie van jullie vond dat de bruiloft groots moest worden?

“Allebei! We bepaalden samen wie er moesten komen, hoe we het wilden en hoe we dat gingen bekostigen. Dat was toen nog in gulden, omgerekend zo’n 10.000 euro. We berekenden dat we zouden kunnen sparen. Op de bruiloft zouden we ook nog geld krijgen. De rest leenden we bij de bank.”

Waar ging dat geld allemaal heen?

“Ik liet mezelf een pak aanmeten bij een kledingzaak waar ook de voetballers van Ajax hun kostuums laten maken. We hadden twee of drie volgauto’s en huurden een gigantisch partycentrum af. We hadden 150 man voor het eten. En we gingen op huwelijksreis, twee weken naar de Dominicaanse republiek. Dan gaat het snel met de centen.”

Kun jij je nog herinneren of je genoten hebt van de bruiloft?

“Het is ruim twintig jaar geleden. Op zo’n dag word je geleefd, daar kan ik me dus eerlijk gezegd weinig meer van herinneren. Wel van de huwelijksreis, we zaten in een prachtig resort.”

Wat veranderde er daarna?

“Het huwelijk was in de zomer. In de maanden erna voelde ik dat er iets aan de hand was, dat er iets speelde. Het werd geforceerd tussen ons. En ze was constant berichtjes aan het uitwisselen met een andere man. In het nieuwe jaar dacht ik: zo kan het niet langer. Ik moet handelen. Ik confronteerde haar met mijn twijfels en ze zei dat ze even tijd nodig had om na te denken. Ze zou een week bij een vriendin gaan logeren maar de volgende dag, na dat gesprek, kwam ze om spullen te halen en zei: ik heb erover nagedacht en ik wil stoppen.”

Brak het je hart?

“Nee. Ik voelde me in de maling genomen. Als ze geprobeerd had om er samen met me uit te komen, te praten, samen in therapie te gaan, dan was ik waarschijnlijk verdrietig geweest als dat mislukte. Maar dit was gewoon zo bot dat ik geen verdriet voelde, alleen maar boosheid. Via een vriend vernam ik dat mijn vermoedens dat er een ander was wel klopten. Ik wilde niets meer met haar te maken hebben.”

En dat geld dat jullie voor de bruiloft hadden uitgegeven?

“Ik grap wel eens: ik had er beter een nieuwe auto van kunnen kopen en die total loss kunnen rijden, daar had ik waarschijnlijk meer plezier aan beleefd. Maar goed, het was al uitgegeven. De afbetaling van die lening hebben we naderhand opgesplitst. Ik raakte een paar maanden later door een reorganisatie ook nog eens mijn baan kwijt dus financieel was het zwaar. Soms komt alles tegelijk.”

Durfde je daarna nog wel een nieuwe relatie aan te gaan?

“In het begin was mijn vertrouwen in mensen weg. Toch kwam ik al een halfjaar later mijn huidige vrouw tegen. Het duurde wel zeven of acht jaar voor ik haar ten huwelijk vroeg.”

Wat leerde je financieel gezien van je eerste huwelijk?

“Dat ik niet meer zo met geld wilde omgaan. Mijn tweede bruiloft was heel leuk en gezellig, maar financieel wel verantwoordelijk. Je hoeft niet met geld te smijten als het om echte liefde gaat.”

* Om de privacy van betrokkenen te beschermen, wordt Martijn alleen met voornaam genoemd. Zijn volledige naam is bij de redactie bekend.

