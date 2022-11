Geldexpert vol lof over jonge belegger Stéphane (25): “90 procent van de mensen zou moeten beleggen zoals jij”

Beleggen in de ruimte? Onze geldexpert geeft advies: “Net als de ruimtereis zelf is dit enkel voor durvers”

Een belegging hoeft niet beperkt te blijven tot de planeet waarop we leven. Sinds een kleine twintig jaar zijn er immers heel wat privé-initiatieven genomen om gegoede burgers tegen forse betaling een ruimtereis te verkopen. Of daar wat aan te verdienen valt door de aanbieder van dergelijke reizen? We vroegen het aan onze geldexpert Pascal Paepen. “Wie dat echt wil, kan nu al onrechtstreeks in SpaceX beleggen.”

