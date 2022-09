Geldexpert maant jonge belegger Benjamin (18) aan tot voorzichtigheid: “Tesla is je droomaandeel, maar het kan ook een nachtmerrie worden”

Zijn coöperatie­ve aandelen een goed alterna­tief voor het spaarboek­je? “Onderschat het dividend en andere voordelen niet, maar let op voor de risico’s”

De beurs zit volgens velen in een berenmarktrally. Dat betekent dat de mooie stijging van de aandelenkoersen sinds midden juni wellicht gevolgd zal worden door een nieuwe daling. De inflatie, de rentestijging, de energiecrisis in Europa en een dreigende recessie doen vermoeden dat er geen goed weer op komst is. Zet je dan best al je spaargeld weer op je spaarrekening, of is er toch een alternatief? Onze geldexpert Pascal Paepen wijst op de aantrekkelijkheid van coöperatieve aandelen. Maar let wel op voor de risico’s. “Een risicoloze investering of belegging bestaat trouwens niet, wat men je ook wil aanpraten.”

25 augustus