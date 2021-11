Geldexpert legt uit hoe je meer dan 40.000 euro op je hypotheek kan besparen: “Neem je de brandverzekering elders, dan moet je rekenen op een intrestverhoging van 0,10 procent”

Als stap voor stap isoleren niet meer mag: welke impact zal de renovatie­plicht hebben op de vastgoed­markt?

Vanaf 2023 geldt in Vlaanderen een renovatieplicht voor wie een energieverslindende woning koopt met een EPC-waarde E of slechter. In hoeverre zal die maatregel een impact hebben op de vastgoedmarkt? Worden woningen goedkoper of net duurder? Bart van Opstal, woordvoerder van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot), kijkt in zijn glazen bol. “We verwachten dat de vraag – en dus ook de prijs – van slecht geïsoleerde woningen zal dalen.”

