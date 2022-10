Geld ‘verdienen’ door een lening af te betalen: zo weet je of je goede of slechte schulden maakt

Spaargids.beNiet alle schulden zijn even ‘slecht’. De financiële wereld kent immers ‘goede’ en ‘slechte’ schulden. Maar wat is het verschil tussen die twee? Waarom zijn de ene schulden beter dan de andere? En wanneer worden goede schulden slecht? Spaargids.be duidt het onderscheid.

Financiële verplichtingen die je hebt ten opzichte van een persoon, een bedrijf of andere instantie die je geld heeft geleend: dat is de definitie van ‘schulden’. Anders gezegd: geld lenen, betekent schulden maken. Je gaat bijvoorbeeld bij een financiële instelling langs omdat je iets wil kopen waarvoor je op dat ogenblik het geld niet hebt of waarvoor je liever niet (al) je liquide middelen aanspreekt.

Uitstaande schuld en marktwaarde

We spreken over slechte schulden wanneer de markt- of verkoopwaarde van het goed waarvoor je leende, lager is dan het nog uitstaande bedrag van de lening. Een goed voorbeeld van zo’n slechte schuld is lenen voor een reis. Eenmaal de reis is afgelopen, moet je de lening nog verder afbetalen. Een ander voorbeeld van een slechte schuld is een woning die plots zo snel in waarde daalt, dat de uitstaande schuld voor de lening groter is dan wat je bij een verkoop voor de woning kunt krijgen. Bij goede schulden is het net andersom. Dan is de markt- of verkoopwaarde van het goed waarvoor je leende, groter dan het nog uitstaande bedrag van de lening.

Schulden kunnen van aard veranderen

Een andere manier om de aard van schulden in te schatten, bestaat erin te kijken naar het doel waarvoor je die schuld aangaat. Zo kan je lenen om een woning aan te kopen. Stijgt die woning doorheen de tijd in waarde en levert een verkoop meer op dan wat je aan aankoop en lening kwijt was, dan doe je een goede zaak. In dat geval was je woonlening een goede schuld.

Betekent het dat elke woninglening een goede schuld is? Nee, want zoals gezegd kan de waarde van je huis ook dalen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de ontdekking van ernstige bodemvervuiling, waarbij de waarde van je woning zakt onder wat je voor dat huis en de woonlening betaalde.

Relatief

Bovendien is het lang niet altijd mogelijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen wat goede en slechte schulden zijn. Leen je voor een opleiding, bijvoorbeeld, dan blijf je de lening nog afbetalen nadat je de opleiding al hebt afgerond. Maar is dat daarom een slechte schuld? Dankzij die opleiding slaagde je er misschien in een nieuwe, beter betaalde job te vinden, wat je op lange termijn misschien veel meer oplevert dan je had verwacht.

Uiteraard leen je liever voor een aankoop die doorheen de tijd in waarde stijgt, die inkomsten genereert of je daarbij helpt. Maar niemand heeft een glazen bol. Staalharde garanties zijn er nooit. Stel dat je in geldnood verkeert en om die dringende nood te lenigen je auto onder de marktwaarde verkoopt. Daarna leen je om de wagen terug te kopen. Is dat dan een goede of een slechte schuld? Ook dat is relatief.

In ieder geval: voor je nieuwe schulden aangaat, bekijk je of je daarvoor over het nodige draagvlak beschikt. Om de kosten van eventuele nieuwe schulden zo laag mogelijk te houden, doe je er goed aan het aanbod van de verschillende verstrekkers te vergelijken. De vergelijker van Spaargids.be biedt daarvoor een goed vertrekpunt.

