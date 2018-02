Geld verdiend met Bitcoin? Fiscus wil 33% van uw winst HR

23 februari 2018

09u13

Bron: De Tijd, DVB 64

De fiscus heeft het advies gekregen om winst die afkomstig is van handel in cryptomunten voortaan te belasten aan 33 procent. Dat is het tarief dat gebruikt wordt voor beleggingen met een speculatief karakter.

Een en ander blijkt uit een advies van de ‘Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken’ (DVB), die richtlijnen geeft over de manier op fiscale wetgeving moet worden toegepast. In een nieuwsbrief van de DVB wordt het voorbeeld aangehaald van een student die een applicatie ontwikkelde voor de automatische aan- en verkoop van Bitcoins. Hij maakte winst met zijn verrichtingen. De DVB is van mening "dat beleggingen in virtuele munten doorgaans een speculatief karakter hebben" en dan geldt dus het belastingtarief van 33%.

De vraag hoe winsten uit de aan- en verkoop van digitale munten zoals bitcoin fiscaal behandeld worden, houdt beleggers en fiscalisten al een tijdje bezig. Niet alleen in ons land, maar ook internationaal zijn steeds meer landen regelgeving aan het ontwerpen. In Europa zijn er steeds meer zorgen rond producten voor het speculeren op koersbewegingen van digitale valuta's vanwege de grote volatiliteit (koersschommeling) en risico's, en de mogelijkheid van grote verliezen. De Europese autoriteit voor de effectenmarkten ESMA onderzoekt momenteel of er een totaalverbod op dergelijke producten moet komen.

De koers van de meeste cryptomunten gaat momenteel ook weer omlaag. De bitcoin was eerder deze week nog bezig aan een voorzichtige opleving. De munt was woensdag ook even weer bijna 12.000 dollar waard, donderdag zakte de koers echter tot onder de 10.000 dollar.

Begin februari bedroeg de waarde van de bitcoin nog iets meer dan 6.200 dollar. Dat betekende een voorlopig dieptepunt ten opzichte van de piek in december. Toen werd voor één bitcoin nog zo'n 20.000 dollar neergeteld.