Geld gevonden op straat? Denk twee keer na voor je het in je portefeuille stopt

Stel, je vindt een bankbiljet op straat of in de bankautomaat. Het dilemma komt al snel op: stop je het snel in je zak, of probeer je toch de rechtmatige eigenaar te vinden? En als je dan eerlijk bent, heb je dan recht op een beloning? Sharon Beavis, woordvoerder van FOD justitie, en advocaat Tom Cielen leggen uit wat je volgens de wet moet doen.

“Eigenlijk zou je alles wat je op straat vindt, moeten melden bij het gemeentehuis. En dat is ook voor geld zo”, vertelt Sharon Beavis, woordvoerder van FOD Justitie. “Volgens de wet moet je als vinder de eigenaar proberen te identificeren. Als dat niet lukt, moet je aangifte doen bij de gemeente, binnen de 7 dagen na de vondst.” Je brengt gevonden geld dus niet naar de politie, maar gaat daarvoor naar de gemeente. Die registreert je vondst. Soms mag je het geld zelf bijhouden, anders doet de gemeente dat.

Voor een geldbiljet is het natuurlijk moeilijk om de rechtmatige eigenaar te vinden. “De eigenaar heeft vijf jaar de tijd om zijn of haar bezit terug te eisen”, zegt Beavis. “Als die na vijf jaar niet komt opdagen, wordt de vinder of de gemeente, naargelang het geval, eigenaar van het voorwerp.” Geef je je vondst niet aan, dan kan je in principe nooit de nieuwe, rechtmatige eigenaar worden.

Het is verleidelijk om gevonden geld gewoon bij te houden of zelfs uit te geven. Niemand gaat immers op zoek naar een biljet van 5 euro. Maar langs de andere kant, is het wel degelijk strafbaar: “Je kan bestraft worden voor het misdrijf ‘bedrieglijke verberging’. Dat betekent dat je iets van iemand anders dat door toeval in je bezit is gekomen, toe-eigent. De straffen kunnen oplopen tot een gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en een geldboete van 26 euro tot 500 euro,” zegt Tom Cielen, advocaat bij Reyns Advocaten.

Heb je recht op vindersloon?

Als je dan toch zo eerlijk bent om een volle portefeuille af te geven aan de balie van je gemeente of de eigenaar terugvindt, heb je dan kans op een beloning? “De eerlijke vinder blijft niet altijd met lege handen achter. De eigenaar zal in bepaalde gevallen een redelijke beloning moeten betalen aan de vinder”, zegt advocaat Cielen. Wat die redelijke beloning dan inhoudt, hang van zaak per zaak af.

Onlangs zorgde Haribo nog voor heel wat gefronste wenkbrauwen omdat het zes zakjes snoep cadeau gaf aan de vinder van hun cheque van 4,6 miljoen euro. Helaas heb je volgens Beavis geen recht op een vindersloon wanneer het om geld gaat. Maar als de eigenaar bekend is met etiquette, kan je misschien nog wat toegestopt krijgen. Best gewoon aangeven dus, en met wat geluk krijg je toch nog een beloning.

