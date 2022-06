Gekocht voor 156.000 euro en nu 230.000 euro waard: “De Panne is in opmars en dat biedt mooie kansen voor kopers én verkopers”

“Fiscus viseert miljoenen­trans­ac­ties Ghelamco”

Vastgoedontwikkelaar Ghelamco en zijn oprichter Paul Gheysens liggen in verschillende rechtszaken in de clinch met de Bijzondere Belastinginspectie. Dat schrijft De Tijd. “De fiscus viseert miljoenentransacties die verliepen via het fiscaalvriendelijke Cyprus”, aldus de zakenkrant. De fiscus claimt onder meer 153 miljoen euro van Ghelamco en ruim 11,2 miljoen euro van Elzenwalle, een persoonlijke vennootschap van Paul Gheysens, die ook voorzitter van voetbalclub Antwerp is.

4 juni