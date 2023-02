Gegarandeerde rente op lange termijn: wat zijn de voor- en nadelen van obligaties en termijnrekeningen?

Uit welke obligaties kan je kiezen?

Van de overheid

Wie zijn geld enkele jaren kan missen, kan op zoek naar interessante obligaties. Ze brengen namelijk opnieuw iets op. In de zomer van vorig jaar bedroeg de rente op obligaties, die door de Belgische Staat waren uitgegeven en nog drie jaar te lopen hadden, amper 0,70%. Vandaag is dat gestegen naar zowat 2,40%. Voor obligaties met een resterende looptijd van vijf jaar steeg de rente van 1% naar 2,50%.



Bij de overheid kan je ook klassiek sparen: deze rekening is gratis en levert je nu 2,80 procent rente op.

Van bedrijven

Maar je hoeft je niet te beperken tot obligaties die door de overheid zijn uitgegeven. Je kan ook kiezen voor obligaties waarmee bedrijven vers geld ophalen. Zij bieden vaak hogere tarieven dan de staat. Dat is ook logisch, omdat de kans groter is dat ondernemingen hun financiële verplichtingen niet meer kunnen nakomen dan dit het geval is met overheden. De spaarders willen dat hogere risico gecompenseerd zien met hogere rentes.

Ook in andere valuta

Er zijn overigens niet alleen obligaties in euro, maar ook in andere munten te vinden. Sommige bieden een hogere rente, andere een lagere. Algemeen geldt: als een munt de neiging heeft om te stijgen tegenover de euro, zal de rente erop lager liggen. Als daarentegen de verwachting is dat ze in waarde zal dalen, dan wordt het gecompenseerd met een hogere rente.



Let wel: het gaat hier om verwachtingen. In de praktijk kan het soms anders uitvallen, waardoor je een extra rendement haalt of er net rendement bij inschiet.



Uit welke termijnrekeningen kan je kiezen?

Een alternatief voor obligaties zijn termijnrekeningen die je kan afsluiten bij de bank. Net als bij obligaties geef je je spaargeld hier voor een vooraf afgesproken periode af, in ruil voor een intrestvoet die meteen vastligt.

Wie het onderste uit de kan wil, kan bij Izola Bank momenteel een termijnrekening op drie jaar afsluiten tegen 2,35% bruto. Wie zijn geld voor vijf jaar wil plaatsen, vangt bij diezelfde bank 2,50%.

Opgelet: Op de intresten van obligaties en termijnrekeningen moet 30% roerende voorheffing worden betaald. Voor de termijnrekeningen op drie en vijf jaar bij Izola bank (zie hierboven) daalt de opbrengst zo tot respectievelijk 1,65% (drie jaar) en 1,75% (vijf jaar) netto.

Tip: Vergelijk de termijnrekeningen bij alle Belgische banken en zoek de rekening met de hoogste rentevoet uit meer dan 2000 tarieven.

Kies je voor een obligatie of een termijnrekening?

Aan beide producten zijn voor- en nadelen verbonden.

Koop je een obligatie, dan moet je die op een effectenrekening zetten bij je bank. Daaraan zijn doorgaans kosten verbonden. Een voordeel is dan weer dat je de obligatie makkelijk kunt verkopen, mocht je voor de eindvervaldag geld nodig hebben.

Met een termijnrekening vermijd je die kosten van een effectenrekening. Het nadeel is dan weer dat je die doorgaans niet voor de einddatum te gelde kunt maken. Je moet dus de hele afgesproken rit uitzitten.



Toch eerder fan van de klassieke (en minder riskante) spaarrekening? Deze banken verhoogden op 1 februari hun spaarrentes.

Wat bij een vervroegde uitstap?

Bij een eventuele vervroegde verkoop van een obligatie krijg je niet noodzakelijk je inleg terug: het kan meer, maar ook minder zijn.

Wie zijn obligaties om welke reden dan ook tussentijds moet verkopen, kan voor een onaangename verrassing komen te staan. Vooral in periodes van stijgende rentes - zoals nu dus - is dat het geval. Heb je bijvoorbeeld een obligatie met een rente van 2% en een resterende looptijd van 10 jaar, dan zal niemand die willen overkopen tegen 100% van de nominale waarde of inleg.

Voorbeeld

Een koper zal bij een gestegen rente je obligaties niet overnemen tegen 100% van de nominale inleg, maar mogelijk wel tegen een lagere prijs, bijvoorbeeld 91%. Voor een obligatie van 1.000 euro betaalt hij dan 'maar’ 910 euro. Vervolgens krijgt hij elk jaar de 2% rente op 1.000 euro, en op het einde van de rit krijgt hij de 1.000 euro terug. Door die lagere aankoopprijs, realiseert hij toch een beoogd rendement van 3%.

Voor een obligatie met een korte resterende looptijd zal de schade uiteindelijk nog meevallen. Voor een obligatie met een lange resterende looptijd is dat minder het geval. Hier moet de koper namelijk een langere periode van renteverschil overbruggen.

