Geert Noels geeft beursadvies voor het najaar: “Dit zijn de plaatsen waar je wil schuilen voor de inflatiestorm”

Aan het begin van de zomer waarschuwde onze beursexpert Geert Noels al dat je je niet moest haasten om op de beurs te beleggen. Dat is nog steeds zo op korte termijn. Maar helaas zal je moeten springen in het risicobad dat aandelen is, want de inflatie knaagt niet meer, maar bijt nu onherroepelijk grote stukken uit je spaargeld. September is dikwijls de slechtste maand op de beurs, maar daarom is de eindejaarsperiode misschien wel de beste voor wie de sprong wil wagen.