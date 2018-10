Geens doet ongehuwde koppels een financiële geste HA

19 oktober 2018

14u46

Koppels die nog niet getrouwd zijn en samen een huis kopen, kunnen via een 'anticipatieve inbreng' een tweede bezoek aan de notaris - en de bijhorende kosten - vermijden als ze nadien toch beslissen om te trouwen. De federale ministerraad zette daarvoor vandaag het licht op groen.

Koppels die ongehuwd samenwonen en een huis of appartement kopen, konden dit al inbrengen in het gemeenschappelijk vermogen. Maar als ze er dan toch voor kozen om te trouwen, moesten die koppels opnieuw naar de notaris om een huwelijkscontract op te stellen. Twee keer notariskosten dus.

Geen extra kost

Daar past minister van Justitie Koen Geens (CD&V) nu een mouw aan. Koppels die nog niet getrouwd zijn en iets kopen, kunnen dat nu via een 'anticipatie inbreng' al in het gemeenschappelijk vermogen inbrengen, voor het geval ze later beslissen toch te trouwen. Een tweede bezoek aan de notaris is dan niet meer nodig. Het Koninklijk Besluit is vandaag goedgekeurd, maar treedt retroactief in werking vanaf 1 september. Alle koppels die sindsdien een dergelijke verklaring hebben afgelegd, worden met terugwerkende kracht in het register opgenomen.



"Veel jonge koppels willen stap voor stap hun leven samen opbouwen. En dat is goed", zegt Geens. "Mensen die beslissen om eerst een woning of een bouwgrond te kopen alvorens ze over een huwelijk hebben gesproken, moeten dezelfde vrijheid en zekerheid krijgen als een koppel dat al is getrouwd. Geen dubbele kost bij de notaris dus indien ze nadien toch de beslissing nemen om te trouwen. Ook indien ze niet in het huwelijksbootje stappen, moet het koppel geen extra kost betalen."

“Maatschappelijke evolutie”

Ook CD&V-parlementslid Sonja Becq is tevreden. "Dit speelt in op een maatschappelijke evolutie, waarbij koppels vaker eerst samenwonen en een huis kopen vooraleer te trouwen. Ze sparen zo niet alleen een notarisbezoek uit, dit biedt ook rechtszekerheid vele jaren later wanneer de relatie toch beëindigd wordt of één van de partners overlijdt.”