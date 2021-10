Geen winnaar van Euromillions-superjackpot van 220 miljoen euro: vrijdag nieuwe kans

Wanneer er geen winnaar in rang 1 is wanneer de jackpot het plafondbedrag bereikt (op dit moment 220 miljoen euro), dan blijft het jackpotbedrag geplafonneerd voor de vier trekkingen die volgen. Komende vrijdag zitten we aan de tweede trekking van 220 miljoen.

Als er bij de vijfde trekking nog steeds geen winnaar is in rang 1, dan wordt de jackpot verdeeld over de winnaars in rang 2 of in de eerstvolgende rang met minstens één winnaar. Eens de recordjackpot van 220 miljoen is gewonnen, wordt het maximum voor de volgende cyclus gezet op 230 miljoen, daarna 240 miljoen en 250 miljoen.