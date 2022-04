Geen tussenkomst bij deuken of wanneer je batterij gestolen wordt: let op deze kleine lettertjes van je fietsverzekering

Spaargids.beHeb je een fietsverzekering en een fietsbijstand voor het geval je met technische pech of schade aan je fiets wordt geconfronteerd? Let dan op dat je niet voor een onaangename verrassing komt te staan. Aan elke verzekering en bijstandscontract zitten beperkingen. Spaargids.be fietst je door de gaten van enkele polissen: waarop moet je letten?

1. Territoriale beperking

Geldt de fietsbijstand nog wanneer je de fiets meeneemt op reis? Met andere woorden: wordt je geholpen als je op fietsvakantie in Nederland of Duitsland met pech te maken hebt?

Heb je een fietsbijstand bij KBC, dan zorgt VAB voor bijstand in de hele Benelux en tot 15 km over de landsgrenzen met Duitsland en Frankrijk. Op voorwaarde dat je fiets op een weg is die toegankelijk is voor een bijstandsvoertuig van VAB.

Bij AXA gaat de bijstandsdekking tot 30 km rond de landsgrenzen. De ‘Ethias Bike & More’-bijstand helpt u dan weer tot 50 km buiten die landsgrenzen De Cycle Safe Plus-bijstandspolis van Baloise geldt in heel Europa. Ook de Top Fiets-formule van AG is bijna in heel Europa van kracht. De waarborgen diefstal, materiële schade en ongevallen zijn er dan weer wereldwijd van toepassing

2. Pechverhelping aan huis

Krijg je ook bijstand aan huis als je met fietspech wordt geconfronteerd? Bij Ethias en AG moet je minstens 1 km van huis zijn vooraleer je wordt geholpen.

3. Diefstalverzekering

De diefstalverzekering kan je doorgaans enkel inroepen als je fiets behoorlijk was vastgemaakt.

Wil je een beroep doen op de diefstaldekking bij KBC of bij AG (Top Fiets), dan moet je gebruikmaken van een ART-goedgekeurd fietsslot (cat. 2 of hoger) of een Sold Secure Bicycle-slot, type Gold/Silver. Op de openbare weg of op een andere voor het publiek toegankelijke plaats moet je de fiets ook altijd met zo’n slot vastmaken aan een vast bevestigingspunt. Thuis of in een slotvast privégebouw gelden deze preventiemaatregelen niet.

Bij Ethias komt de polis bij diefstal evenmin tussen als de fiets niet aan een vast bevestigingspunt werd vastgemaakt. Verder ook niet bij diefstal van een wiel en bij diefstal van toebehoren die niet vast aan de fiets of voortbewegingstoestel bevestigd zijn of die makkelijk demonteerbaar zijn zoals tassen, computers, camera’s en navigatiesystemen.

Baloise betaalt voor de Cycle Safe Plus de volledige aankoopwaarde van de fiets, inclusief tot 200 euro voor fietsaccessoires, terug als hij werd vastgemaakt aan een vast verankeringspunt. Voor racefietsen en mountainbikes is er wel een franchise voorzien.

4. Allerlei

De fietsverzekering van KBC komt niet tussen voor schade die geen invloed heeft op het gebruik van de fiets zoals deuken of lakschade. Voorts evenmin voor diefstal van de batterij zonder dat er schade is aan de fiets. Een fietshelm wordt vergoed tot maximaal 125 euro. Bij schade is er een franchise van 50 euro voor de verzekerde. Vanaf de dertiende maand houdt de verzekering rekening met 1 procent slijtage per maand.

Ook bij de Top Fiets-verzekering van AG geldt een waardevermindering van 1 procent per maand vanaf de dertiende maand. Het aantal bijstandsdossiers per polis is er ook beperkt tot drie per verzekeringsjaar.

Bij Ethias komt de bijstand niet tussen als de batterij van je elektrische fiets leeg is of als je je fiets hebt uitgeleend aan derden tegen betaling. Bij materiële schade is er een franchise van 50 euro. Voor een fiets van meer dan 4.000 euro stijgt dat naar 200 euro.

Bij Baloise geldt de fietsverzekering niet als die gebruikt wordt voor ritten als koerier van maaltijden of soortgelijke activiteiten. Ook als enkel de batterij of andere toebehoren gestolen of beschadigd worden, zonder andere schade aan je fiets, komt de verzekeraar niet tussen.

Bij AXA zijn fietsaccessoires bij diefstal gedekt voor maximaal 250 euro. Je fietsuitrusting is echter niet gedekt in geval van diefstal. Er is ook een franchise van 80 euro voor een stadsfiets en van 10 procent van de aankoopwaarde bij nieuwkoop voor een mountainbike, koersfiets of gravel bike.

