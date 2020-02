Geen sprake van terugval op vastgoedmarkt: einde woonbonus lokt investeerders uit hun tent HAA

18 februari 2020

09u51

Bron: VRT NWS 3 Geld De verwachte terugval op de Vlaamse vastgoedmarkt door de afschaffing van de woonbonus heeft zich in de eerste zeven weken van 2020 niet doorgezet. Dat blijkt uit cijfers van Notaris.be. Vooral investeerders gingen op zoek naar een woning om te kunnen verhuren.

Eind vorig jaar steeg het aantal vastgoeddossiers met liefst 20 procent of meer. Aanleiding was de afschaffing van de woonbonus vanaf 2020, waardoor veel Vlamingen eind 2019 nog snel overgingen tot de aankoop van een eigen eerste huis of appartement.



Verwacht werd dat na Nieuwjaar het aantal dossiers opnieuw fel zou dalen, maar dat is niet gebeurd. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar werd gemiddeld amper 3 procent minder vastgoed verhandeld. De daling bedroeg vorige week zelfs maar 0,9 procent minder dan in de tweede week van februari 2019.

Tijdsdruk

Volgens Bart Van Opstal van de Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat is de terugval veel beperkter dan verwacht, omdat vooral investeerders zich begin dit jaar geroerd hebben op de vastgoedmarkt. Deze groep kopers is namelijk op zoek naar een woning om te verhuren en “heeft zich eind 2019 kalm gehouden omdat de woonbonus voor hen geen rol speelde”, aldus Van Opstal. “Begin dit jaar zijn investeerders weer actiever geworden, waardoor de terugval veel beperkter is dan verwacht.”

Door het wegvallen van de woonbonus is onder meer de tijdsdruk weggevallen. De Vlaamse vastgoedmarkt is wat kalmer geworden, waardoor er meer kan onderhandeld worden over de prijs. “Voor investeerders is dat natuurlijk interessanter.” Van Opstal verwacht dat deze trend zich voorlopig zal doorzetten.

