Geen roerende voorheffing en slechts eenmalige instapkosten: het beleggingsfonds en de tak23-beleggingsverzekering afgewogen

Spaargids.beStel: je wil beleggen en je bank stelt je een beleggingsfonds voor. Of: je wil beleggen en je verzekeringsmakelaar stelt je een tak23-beleggingsverzekering voor. Wat is het verschil? En wanneer is wat de beste keuze? Spaargids.be zoekt het voor je uit.

Wat is een beleggingsfonds?

Zo’n fonds verzamelt geld van veel spaarders en koopt daarmee aandelen, obligaties, vastgoed, goud, … of een combinatie ervan. Omdat verschillende spaarders samenleggen, zijn de bedragen groter. Daardoor kan een fonds meteen een hele schare aandelen, obligaties of vastgoed kopen. Het is daardoor niet afhankelijk van de prestatie van één aandeel, één obligatie of één vastgoed, maar biedt meteen de mogelijkheid om de risico’s te spreiden over een heel pakket aandelen, obligaties of vastgoed.

Hoe de waarde van het beleggingsfonds evolueert, hangt af van de beleggingen die het doet. Investeert het in aandelen, dan ben je afhankelijk van de beursevolutie. Investeer je in obligaties, dan speelt ook de evolutie van de rente een grote rol. Je beleggingen kunnen zowel in waarde stijgen als dalen.



Banken leggen vermogende klanten extra in de watten: wanneer maak je aanspraak op private banking? En wat houdt het in?

Wat is een tak23-beleggingsverzekering?

Bij zo'n verzekering gebeurt net hetzelfde. Hier sluit je een overeenkomst met een verzekeraar dat hij je op een bepaalde dag een bedrag terugbetaalt. Hoeveel hangt af van de beleggingen die hij met je geld doet. Hij investeert die immers ook in een beleggingsfonds. Ook de tak23-beleggingsverzekeringen kunnen dus zowel een positief als een negatief rendement opleveren. Er zijn tak23-beleggingsverzekeringen met een vaste looptijd en verzekeringen met onbepaalde looptijd.

Een beleggingsverzekering is eigenlijk een beleggingsfonds in een levensverzekeringsjasje. Ze bied je de mogelijkheid om ook een begunstigde aan te duiden die de waarde van de belegging mag opstrijken. De formule wordt dan ook geregeld gebruikt om erfeniskwesties te regelen.



Je vakantiegeld beleggen in plaats van het uit te geven: op welke rendementen kan je rekenen op korte en lange termijn?

Welke waarborg heb je voor je centen?

Noch de beleggingsfondsen, noch de tak23-beleggingsverzekeringen vallen onder de waarborg van 100.000 euro per persoon bij het Beschermingsfonds. Toch is dat geen ramp...

Het vermogen van een beleggingsfonds staat immers volledig los van het vermogen van de bank. Het wordt bepaald door de beleggingen die het heeft gedaan. En die zijn de gezamenlijke eigendom van de investeerders.

Bij een beleggingsverzekering heb je een vordering op je verzekeraar, maar ook hier zijn de beleggingen in een aparte structuur ondergebracht. In geval van een faillissement van de verzekeraar beschik je, als verzekeringsnemer of begunstigde, over een voorrecht op dit afgescheiden vermogen en heb je dus voorrang op andere schuldeisers.



Een enorm capitaal hebben hoeft niet: MeDirect start met vermogensbeheer vanaf 5.000 euro.

Wat zijn de kosten?

Instapkosten

Bij een bancair beleggingsfonds betaal je doorgaans eenmalige instapkosten.

Bij een tak23-beleggingsverzekering betaal je naast eenmalige instapkosten – die doorgaans een pak hoger liggen dan bij de bancaire fondsen - ook een verzekeringstaks van 2,00 procent.

Beheerskosten

Aan beleggingsfondsen zijn ook jaarlijkse beheerskosten verbonden. Hoeveel precies, hangt af van fonds tot fonds.

Bij een tak23-beleggingsverzekering betaal je beheerskosten aan de verzekeraar bovenop de jaarlijkse beheerskosten van de onderliggende fondsen waarin je geld wordt geïnvesteerd.



Vergelijkingstip: Bekijk hier een reeks van tak23-beleggingsverzekeringen, waaronder een selectie met verlaagde instapkosten.

Hoe zit het met de roerende voorheffing?

Het rendement op een tak23-beleggingsverzekering is doorgaans vrijgesteld van roerende voorheffing. Alleen als je zou beleggen in een fonds met een gewaarborgd rendement, zou je die moeten betalen.

De beleggingsverzekering heeft hier een voordeel op een klassiek beleggingsfonds. Hier moet je bij een uitstap immers een beurstaks van 1,32 procent betalen als je belegt in een fonds dat tussentijds geen dividenden uitbetaalt. Kies je voor een fonds dat wel dividenden uitbetaalt, dan moet je op de coupon roerende voorheffing betalen. En ook de zogenaamde Reynderstaks blijft je bespaard. Dat is de taks van 30 procent die je bij de verkoop moet betalen op de meerwaarde van het fonds als je fonds voor minstens 10 procent is belegd in obligaties.



Actief of passief beleggen: wat levert het meeste op? Het antwoord zal je verbazen...

Op welk beleggingsplan moet je rekenen?

De meeste beleggingsfondsen en tak23-beleggingsverzekeringen bieden je de keuze tussen een eenmalige investering, een investering in verschillende stappen (bijvoorbeeld maandelijks een bepaald bedrag) of een combinatie. Dat maakt ze ook geschikt als spaarplan.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees verder op Spaargids.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Spaargids.be.

Spaargids.be is een onafhankelijke vergelijker van bank producten en gaat op zoek naar scherpe prijzen en betere rentes.