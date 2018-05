Geen problemen vandaag bij Brussels Airlines, morgen opnieuw pilotenstaking HA

15 mei 2018

10u27

Bron: Belga 0 Geld De vluchten van Brussels Airlines verlopen volgens schema vandaag, tussen twee dagen van pilotenstaking in. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij.

"We hebben normale operaties vandaag en het is kalm op de luchthaven", zegt woordvoerster Wencke Lemmes. Alleen de langeafstandsvluchten die gisteren door de staking niet konden vertrekken, kunnen vanochtend uiteraard ook niet terugkeren. Die vluchten (naar Afrika, Noord-Amerika en India) zijn afgelast. Ze werden al meegerekend in de 75 procent afgelastingen van gisteren. De langeafstandsvluchten die vandaag gepland waren, vertrekken wel zoals voorzien, aldus de woordvoerster.

Nog twee vluchten zijn vandaag geannuleerd (Edinburgh en Milaan), maar dat heeft volgens Brussels Airlines niets te maken met de staking. Wel met technische problemen.

De piloten van de luchtvaartmaatschappij legden gisteren het werk neer. Ze zullen dat morgen opnieuw doen. Brussels Airlines moet daardoor telkens driekwart van de vluchten schrappen. Elke stakingsdag kost de maatschappij naar eigen zeggen 4,7 miljoen euro. In totaal worden meer dan 60.000 passagiers getroffen.

Het sociaal conflict draait rond onder meer pensioenen, lonen en de balans tussen werk en privé.

Overleg met de vakbonden leverde gisteren nog niets op. Morgen worden de gesprekken voortgezet.