Geen muntje voor je winkelkar? Met dit trucje is dat geen probleem

We hebben steeds minder vaak cash op zak. Doorgaans is het gemakkelijker om kleine bedragen (contactloos) te betalen met de kaart. Tot ... je een winkelkarretje nodig hebt. Gelukkig is er een lifehack waardoor je niet per se een muntje of plastic token bij de hand moet hebben.

Met een stuk van 50 cent, 1 of 2 euro maak je je winkelkar los uit de rij. Geen geld op zak? Het handigste alternatief voor een echte munt blijft een plastic token. Meestal is dat een cirkelvormig jetonnetje dat de winkelketen speciaal voor de winkelkarren aanmaakt. Zo’n consumptiemunt kan je in je portefeuille steken of in je auto leggen, en zal je nooit opeens uitgeven. Er bestaan ook sleutelhangers waar je zo’n token aan vastklikt. Heb je zelf nog geen plastic muntje, passeer dan even aan de kassa om er eentje te vragen. Als je die omweg echt niet wil maken, is dit alternatief misschien iets voor jou.

Een slimme truc

Wat je nodig hebt voor deze truc, is je sleutelbos. Veel sleutels met een ronde bovenkant hebben ongeveer de grootte van een eurostuk. Maak een sleutel los en je zal merken dat ze in de gleuf van je winkelkarretje past.

Is dat zonder gevaar? Niet echt. Mocht je sleutel vast komen te zitten of breken, dan heb je een gênant gesprek met de winkelmanager aan je been en verspil je veel meer tijd dan die omweg naar de kassa – om een muntje te vragen – je had gekost. Tijdens het winkelen kan je je ook lelijk prikken aan het uiteinde van de sleutel. Met een beetje extra kracht kan je de sleutel er echter wel weer uittrekken zodra je de winkelkar van de ketting hebt gehaald. Dat is wellicht de slimste aanpak. Zo kun je je sleutel achteraf ook niet vergeten terug te nemen.

Zijn er nog objecten die zouden kunnen werken? Internetgebruikers merkten op dat ook het sleuteltje dat kleeft op de onderkant of zijkant van een ouderwets blikken doosje (zoals van sardines of Spam, gekookt varkensvlees) past. Maar heb jij dat in je broekzak zitten?

Borg

Wanneer we het hebben over de prijs van een winkelkar, gaat het meestal over hoe duur boodschappen zijn geworden. Maar hoeveel kost een karretje zelf? Een warenhuis betaalt al snel 150 tot 400 euro voor één winkelkar. Het muntje dat je erin steekt, kan je zien als de borg die je motiveert om de kar netjes terug te brengen.

Op die manier blijven ook minder karretjes op het parkeerterrein rondzwerven, waar ze in de weg kunnen staan van mensen die willen parkeren of door een rukwind tegen een geparkeerde wagen of iemands scheenbenen rollen. Bovendien wil niemand wonen in een buurt waar overal verlaten winkelkarren rondslingeren. Of je nu met een munt, plastic jeton, huissleutel of de sleutel van een blik sardines je winkelkar losmaakt, breng dus altijd je kar terug naar de staanplaats.

Klantonvriendelijk

Tijdens corona kon iedereen karretjes nemen zonder dat ze vaststonden. Toen kenden we andere miserie: het onderscheid tussen gebruikte en ontsmette winkelmandjes proberen te zien, of met papier en ontsmettingsmiddel het handvat van je kar schoonmaken. Inmiddels ketenden de meeste Belgische supermarkten hun winkelkarren weer aan elkaar vast. Alleen bij Colruyt en Albert Heijn, of bij enkele hypermarkten waar je aan de kassa van kar verwisselt, heb je geen muntje meer nodig. Albert Heijn merkte tijdens de epidemie op dat niemand winkelwagentjes stal. Steeds meer winkelketens zullen dat voorbeeld volgen, om zo frustraties te vermijden. En dan zijn er ook geen plastic jetons meer nodig.

Lees ook: