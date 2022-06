Geen lunch op het werk, maar boterhammen van thuis: zoveel kan je besparen

Voor we ons aan het vraagstuk wagen: een precieze berekening maken, is eigenlijk onbegonnen werk. Hoeveel dagen per week werk je buitenshuis? Hoeveel zijn dat er op jaarbasis, want: hoeveel vakantie- en recuperatiedagen geniet je? Laat ons het daarom houden op een werknemer of werkneemster die fulltime werkt in een vijfdagenweek en jaarlijks twintig verlofdagen plus tien wettelijke feestdagen geniet. In 2023 heb je zo dan volgens de berekening van www.eclecticsite.be 229 effectieve werkdagen.

Wanneer we er vanuit gaan dat je met een huisgevulde brooddoos 5 euro bespaart tegenover het dagelijkse bezoekje aan de snackbar of het lunchrestaurant, dan spaar je in theorie 229 x 5 euro of 1.145 euro uit. Na vijf jaar komt dat neer op 5.725 euro en na tien jaar levert dat 11.450 euro op. Daarbij houden we geen rekening met de mogelijke, zeg maar waarschijnlijke, prijsstijging van een belegd broodje en een frisdrank gedurende die periode.

Miniem maar gegarandeerd rendement

Een mogelijkheid bestaat erin de bespaarde centen maandelijks over te hevelen naar het spaarboekje. Bij de wettelijke totale minimumrente van 0,11% (0,01% basispremie en 0,10% getrouwheidspremie) op gereglementeerde spaarboekjes bedraagt je rekeningsaldo na vijf jaar dan 5.744 euro en na tien jaar 11.512 euro. Het rendement is dus miniem, maar wel gegarandeerd.

Parkeer je je bespaarde centen op de spaarrekening die op dit moment het hoogste rendement biedt, volgens de vergelijker op Spaargids.be is dit Vision plus van Santander Consumer Bank, dan bedraagt de jaarlijkse totale rente 0,60% (0,05% basisrente en 0,55% getrouwheidspremie). Na vijf jaar heb je in dat geval 5.812 euro bijeen gespaard, na tien jaar dikt je spaarrekening aan tot 11.800 euro. Al mag de spaarrente in tussentijd uiteraard niet gedaald zijn.

Maandelijks beleggen als alternatief

Wie een hoger rendement najaagt, beschikt over aardig wat alternatieven. Opteer je voor zekerheid, dan kan je kiezen voor een maandelijkse storting in een tak 21-spaarverzekering. Ze biedt een gegarandeerde basisrente en een potentiële winstdeelneming. Vergelijk hier tak 21-spaarverzekeringen.

Ben je bereid om risico’s te nemen, dan bieden beleggingsproducten een mogelijke uitkomst. Van beleggingsplannen en pensioenspaarfondsen, over beleggingsfondsen en een maandelijkse aankoop van zogenaamde trackers of ETF’s, tot een tak 23-belegginsverzekering. Aan opties geen gebrek. Om de aangewezen keuze te maken, houd je best altijd rekening met de mogelijke risico’s en het totale kostenplaatje van het product.

