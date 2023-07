Geen groot budget voor zonnepanelen? Via deze alternatieve opties kan je de investering terugschroeven

Nico beleeft nachtmer­rie nadat hij zijn pols breekt op reis: “De verzeke­raar weigerde het ziekenhuis 4.000 dollar borg te betalen”

Tijdens zijn eerste vakantiedag in de Dominicaanse Republiek breekt Nico zijn pols. Ondanks zijn reisbijstandsverzekering, bezorgde die breuk hem heel wat geldzorgen: “Ik was onder andere gedekt voor 100 euro aan telefoonkosten. Maar bellen kostte 5 euro per minuut en ik hing steeds meer dan 10 minuten in de wachtrij.” Hoe vermijd je zo’n miserie? En in welke gevallen kan je (beter niet) op je reisverzekering rekenen? Expert Sam vandervelpen (Verzekeringen.be) geeft advies.