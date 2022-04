Geen (groot) budget om je woning te isoleren? Vier mogelijke leningen

Spaargids.beEen goede isolatie zorgt ervoor dat je de impact van de hoge energieprijzen enigszins kunt beperken. Ze draagt bovendien bij tot het rendement van warmtepompen en andere vormen van hernieuwbare energie. Maar je huis (deels) isoleren is vaak ook een grote kost. Kan je lenen voor isolatiematerialen? En welke lening is dan het goedkoopste? Spaargids.be zoekt het uit.

Net nu isolatie meer dan ooit een noodzaak blijkt, schieten de prijzen omwille van de oorlog in Oekraïne de hoogte in. Uit een recente rondvraag van De Inspecteur blijkt dat het kostenplaatje van sommige isolatiematerialen al vijftig procent is gestegen. Voor wie die investering niet meteen volledig kan of wil ophoesten, biedt een renovatielening mogelijk een uitkomst. Spaargids.be zet hieronder de verschillende mogelijkheden op een rij:

1. Groene renovatielening

De bank kent gunstige rentevoeten toe aan wie leent met het oog op een energiebesparing. Bij BNP Paribas Fortis sluit je vandaag bijvoorbeeld een groene lening af tegen een jaarlijks kostenpercentage (JKP) van 1,25 procent. Je er kan tussen 1.250 en 50.000 euro lenen. Leen je 15.000 euro voor een looptijd van 36 maanden, dan betaal je maandelijks 424,69 euro terug aan de bank. Aan het einde van de rit heb je 288,84 euro intrest neergeteld.

BNP Paribas Fortis stelt als voorwaarde dat minstens de helft van het factuurbedrag van toepassing is op energiezuinige investeringen. Bij andere kredietinstellingen loopt dat aandeel op tot 100 procent van de investering. Bovendien lopen ook de minimale en maximale bedragen en looptijden uiteen. Andere voorwaarden, zoals de mogelijke vereiste uitvoering van de werken door een erkend aannemer, kunnen eveneens variëren. Vergelijk hier de tarieven van verschillende energieleningen.

2. Heropname woonlening

Je kan de aankoop van renovatiewerken ook financieren via een nieuwe hypotheeklening. Daarvoor betaal je wel dossierkosten bij de kredietinstelling en hoest je ook aktekosten op bij de notaris. Dat maakt deze lening niet meteen tot de aangewezen optie voor wie enkel in isolatie investeert.

Wie al een bestaande hypotheeklening deels of helemaal heeft afbetaald, kan opteren voor de heropname van de bestaande hypotheeklening. In dat geval leen je tegen de actuele rentevoeten van een hypothecaire lening, maar betaal je enkel nog dossierkosten bij de bank. Aangezien de hypotheekrentes de voorbije weken sterk zijn gestegen, zal de groene renovatielening in veel gevallen nog altijd de goedkoopste uitkomst bieden.

3. Renteloos renovatiekrediet

Het renteloze renovatiekrediet van de Vlaamse overheid is er enkel voor wie een woning of appartement met een slechte energieprestatie (EPC) koopt en het initiatief neemt om die prestatie stevig op te krikken. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) betaalt dan de aan de bank verschuldigde intresten automatisch terug.

Om in aanmerking te komen voor het renteloze renovatiekrediet, moet je voor de aankoop van het pand een hypothecair hoofdkrediet hebben afgesloten. Bovendien hoor je het energielabel van een eengezinswoning binnen een periode van vijf jaar op te krikken van label E of F naar A, B of C, bij een appartement gaat het om een transitie van D, E of F naar label A of B. Hoeveel je kan lenen, hangt af van het beoogde EPC-label.

Wie een huis van label E renoveert tot een label C, kan 30.000 euro lenen, renoveer je tot label A, is dat 60.000 euro. Lees hier meer over het gratis renovatiekrediet van de Vlaamse overheid.

4. Vlaamse Energielening

Onder meer personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds maken aanspraak op een renteloze energielening van de Vlaamse overheid. Vanaf 1 juli gaat de Energielening door het leven als Mijn Verbouwlening, en tegelijk verhoogt het maximumbedrag van 15.000 tot 50.000 euro en verlengt de maximale looptijd van 10 naar 25 jaar. Een aanvraag dien je in via het Energiehuis.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Spaargids.be:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Spaargids.be.

Spaargids.be is een onafhankelijke vergelijker van bank producten en gaat op zoek naar scherpe prijzen en betere rentes.