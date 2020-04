Geen Europees akkoord over steunpakket van 540 miljard euro: ministers uit elkaar na hele nacht onderhandelen TT

08 april 2020

08u39

Bron: ANP, Belga 22 Geld De ministers van Financiën van de eurolanden (Eurogroep) hebben hun onderhandelingen over een injectie van 540 miljard euro in de Europese economie vanwege de coronacrisis opgeschort. Morgen is er een nieuwe vergadering van de eurogroep.

Na een videoconferentie, die gisterenmiddag om 16 uur begon en de hele nacht doorging, bleken vooral Nederland en Italië niet te willen wijken van hun posities over euro-obligaties en het Europese noodfonds ESM. Volgens ingewijden geven Nederlands minister Wopke Hoekstra en de Italiaan Roberto Gualtieri elk geen duimbreed toe op twee hoofdpunten.

Rome wil per se dat in de tekst naar de mogelijkheid van de uitgifte van euro-obligaties wordt verwezen om de onvermijdelijke recessie te boven te komen. Nederland is faliekant tegen het uitgeven van gezamenlijke schuld. Ook over het inzetten van 240 miljard euro aan kredietlijnen van het Europees noodfonds ESM raken ze het niet eens. Hoekstra wil daar gefaseerd voorwaarden aan verbinden, waar Rome dan weer fel tegen is. Hoekstra wordt daarin gesteund door Oostenrijk en Finland.



Met een compromistekst, die rond middernacht op tafel kwam, zouden Frankrijk en Duitsland volgens ingewijden vrede hebben genomen, maar Nederland en Italië weken niet. “We zijn dichtbij een akkoord, maar we zijn er nog niet”, tweette Eurogroepvoorzitter Mario Centeno. “Mijn doelstelling blijft een solide Europees vangnet tegen de gevolgen van COVID-19 om werknemers, bedrijven en landen te beschermen en een omvangrijk relanceplan op gang te brengen”, aldus nog de Portugees.

After 16h of discussions we came close to a deal but we are not there yet.

I suspended the #Eurogroup & continue tomorrow, thu.

My goal remains: A strong EU safety net against fallout of #covid19 (to shield workers, firms &countries)& commit/ to a sizeable recovery plan pic.twitter.com/kGHoURgdrv Mário Centeno(@ mariofcenteno) link

“Geen business as usual-politiek”

Het overleg wordt morgen voortgezet, aldus Centeno. Gisteren pleitte hij nog voor een “gecoördineerd en omvangrijk herstelplan” om de economie er bovenop te helpen na de coronapandemie. “Ik ga de ministers oproepen om een duidelijk engagement aan te gaan voor een gecoördineerd en omvangrijk herstelplan. We weten allemaal dat dit geen moment voor business as usual-politiek is. We moeten onze burgers tonen dat Europa hen beschermt”, zei Centeno voor aanvang van de videoconferentie.

In de burelen van de Europese ministers ligt “het meest omvangrijke en ambitieuze pakket” dat de eurogroep ooit heeft voorbereid, aldus Centeno. De Europese Commissie, de Europese Investeringsbank (EIB) en het Europese noodfonds (ESM) zouden samen tot 540 miljard euro inzetten om financiële vangnetten te spannen voor werknemers, bedrijven en overheden.

“Dit noodplan zal ons economisch en sociaal weefsel beschermen nu we de recessie ingaan”, verzekerde de Portugees. Maar dit plan kan volgens hem niet los staan van het economische herstel, dat de aanstaande jaren de vorm van de Europese samenwerking zal bepalen.

🇪🇺🇧🇪 Start van de @Eurogroup.



We moeten op korte termijn een Europees vangnet voorzien voor getroffen gezinnen en bedrijven.



Dit is hét moment om ook in Europa solidariteit te tonen.#COVID19 pic.twitter.com/sri7o5mVMS Alexander De Croo(@ alexanderdecroo) link