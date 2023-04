Geen belegde broodjes als lunch en elke dag klein geld opzij zetten: deze vijf challenges maken sparen leuker én makkelijker

Bitcoin voor het eerst in tien maanden hoger dan 30.000 dollar

De waarde van bitcoin, de belangrijkste cryptomunt, is vanmorgen gestegen tot meer dan 30.000 dollar (27.550 euro). Dat is 80 procent meer dan in het begin van het jaar. Toch is de waarde nog een pak lager dan op het hoogste niveau in november 2021. Toen was een bitcoin bijna 69.000 dollar waard.