Geen bankautomaat te vinden? Met dit opkomende systeem haal je makkelijk cash af in een buurtwinkel

Spaargids.beNu het aantal bankkantoren en geldautomaten overal blijft slinken, gaan veel mensen op zoek naar alternatieven om cash geld af te halen. Eén van de mogelijkheden is geld storten en opnemen in een buurtwinkel. Nickel biedt de dienst al aan in 220 verkooppunten in ons land, 80 andere zullen snel volgen. Spaargids.be legt uit hoe het werkt.

Nickel is een initiatief van de Franse bankreus BNP Paribas. Sinds deze zomer wordt het ook in ons land uitgerold via de krantenhandelaars. Begin deze maand deden al 200 persverspreiders mee: 40 procent in Vlaanderen, 20 procent in Brussel en 40 procent in Wallonië. Nog 100 anderen hadden zich eveneens al geëngageerd, maar waren nog aan het wachten op een bankterminal.

In de aangesloten winkels kan je in vijf minuten een rekening met een Belgisch nummer openen. Je krijgt er een bankkaart bij en hebt toegang tot een app, waarmee je overschrijvingen kan doen. Het hele pakket kost 20 euro per jaar.



Wat zijn de kosten van Nickel?



Het hebben van een rekening laat je toe in de winkel geld te storten, maar ook af te halen. De eerste drie geldopnames per maand in de krantenwinkel zijn in de pakketprijs inbegrepen. Voor de volgende moet je 0,50 euro per bijkomende afhaling betalen. Met de kaart – die ook toelaat om betalingen te doen in winkels - kan je geld opnemen aan een automaat, maar dat kost dan wel 1,50 euro per keer.

Op een storting in cash wordt 2 procent van het gestorte bedrag aan kosten aangerekend. Een deel van dat bedrag vloeit naar de krantenwinkel, die op die manier extra inkomsten kan verwerven. Klanten kunnen maximaal 950 euro per maand storten in cash en hoogstens 300 euro in cash afhalen per week. Met een duurdere kaart kan dat laatste worden opgetrokken naar 1.000 euro per week. Vanuit een andere bankrekening kan je je Nickel-rekening opladen of kan je er inkomsten laten toekomen.



Toekomstplannen

Nagenoeg iedereen kan klant worden bij Nickel, dus ook mensen die problemen hebben met het openen van een rekening bij een andere bank. De bank aanvaardt 190 paspoorten, ook het Oekraïense trouwens. In het rood gaan op de rekening kan niet.

Nickel ging van start in Frankrijk en Spanje en kwam vervolgens naar België. Intussen is het ook actief in Portugal. Volgend jaar wil het naar Duitsland. In 2024 moet de teller naar acht landen schieten. In Frankrijk, waar het initiatief van start ging, maken de Nickel-inkomsten al 8 procent van de omzet van de deelnemende krantenwinkels uit.

In totaal maken al meer dan 3 miljoen mensen gebruik van de diensten van Nickel. Over vijf jaar wil het bedrijf in België 300.000 klanten hebben.



