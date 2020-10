Geen 106, maar 200 jobs op de helling: “Ryanair blijft maar met Belgische wetgeving rammelen”

Anglicaan­se kerk keert zich tegen brexitbe­leid premier Johnson

11:49 De vijf Britse bisschoppen van de Anglicaanse kerk hebben zich in een brief fel gekeerd tegen het brexitbeleid van Boris Johnson. In een uitzonderlijk politieke boodschap veroordelen ze een wetsontwerp waarmee de premier akkoorden met de Europese Unie wil omzeilen.