Geef de fiscus geen cadeautjes: onze fiscaal expert helpt je jouw belastingaangifte in te vullen

Het is een oud zeer dat de belastingaangifte én de bijbehorende toelichting vaak meer vragen oproepen dan ze beantwoorden. En daar bovenop is elk aanslagjaar ook weer anders dan het vorige en evolueert jouw gezin en jouw leven ook elk jaar weer. Welke fiscale gevolgen heeft die belegging in bitcoins, het kopen van een huis, de dochter die als jobstudent aan de slag gaat, de vader die jouw onderhoudsuitkering nodig heeft om het woonzorgcentrum te betalen? Het zijn maar enkele voorbeelden van vragen die heel wat Vlamingen zich stellen wanneer ze hun jaarlijkse belastingaangifte krijgen voorgeschoteld. HLN wil je daarbij helpen en schakelt daarvoor onze belastingexpert Michel Maus in.

In onze belastinggids legt hij stap voor stap uit hoe je je belastingbrief moet invullen:

• Vak I tot en met VI: over personen ten laste, onderhoudsuitkeringen, eigendommen, thuiswerkvergoedingen, overuren en pensioenen. Wist je dat kinderen niet noodzakelijk bij hun ouder ten laste moeten gezet worden als die feitelijk samenwoont met een partner die veel meer inkomsten heeft en veel meer belastingen moet betalen? Of dat ook onderhoudsuitkeringen voor iemand met een goed pensioen fiscaal aftrekbaar kunnen zijn?

• Vak VII tot en met vak XI: over Airbnb, dividenden, kinderopvang, dienstencheques, auteursrechten, giften en pensioensparen. Ben je ervan op de hoogte dat je roerende voorheffing die jouw bank al afhield, kan recupereren via jouw belastingaangifte? En dat het niet altijd een goed idee is om voor het maximumbedrag te gaan als je aan pensioensparen doet?

• Vakken XII tot en met XXII: over welke inkomsten je moet aangeven zoals bitcoin- of NFT-opbrengsten, werkelijke kosten inbrengen en hobby’s die bijberoep worden. Weet jij wat je nu precies moet aangeven (en wat niet) als je in bitcoins of een NFT belegd hebt? En wat de gevolgen kunnen zijn als je jouw woning deels professioneel gebruikt?