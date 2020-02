Gedupeerde Fortisbeleggers kregen voorlopig gemiddeld 3.356 euro compensatie HR

19 februari 2020

09u03

Bron: Belga 0 Geld Drie kwart van de beleggers die zich hebben aangemeld voor de schikking van het Fortisdebacle van 2008, heeft intussen een gedeeltelijke compensatie gekregen. Tot en met januari werd zowat 725 miljoen euro uitgekeerd, zo bleek bij de publicatie van de jaarresultaten van Ageas. Gemiddeld komt dat neer op 3.356 euro per claim.

De hele zaak draait rond verliezen die beleggers leden door het Fortisdebacle. Ageas, de erfopvolger van Fortis, onderhandelde daarover een megaschikking - de grootste ooit in Europa - met een aantal beleggingsclubs. Ongeveer 290.000 beleggers meldden zich voor een compensatie aan.

Tot en met januari kregen ongeveer 216.000 gedupeerden een gedeeltelijke compensatie, zo staat in de presentatie bij de jaarresultaten van Ageas. Hoeveel elke gedupeerde krijgt, hangt af van een reeks parameters. Op basis van de gegevens van woensdag gaat het voorlopig om gemiddeld zowat 3.356 euro per claim.

Het grootste deel van de uitbetalingen komt op het conto van Ageas. Andere verzekeraars namen 140 miljoen euro voor hun rekening.

Niet iedereen is het eens met de schikking. Zeven partijen stapten naar de rechter in Nederland. De rechter in beroep in Arnhem besliste begin februari om de zaak op te schorten tot 3 maart, zodat de partijen tot een minnelijke schikking zouden kunnen komen.