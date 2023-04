Gedaan met het onbeperkt terugleveren van de stroom van jouw zonnepanelen? In Nederland ligt dit scenario op tafel

Onstabiliteit in vraag en aanbod

Koen Vanthournout: "De oproep van de Nederlandse netbeheerders is gestoeld op twee aspecten: de capaciteit van het stroomnet en de balans tussen vraag en aanbod. De hoeveelheid geproduceerde energie moet immers gelijk zijn aan wat we verbruiken. Gebeurt dat niet, dan ontstaat er onstabiliteit."

Belgisch stroomnet beter uitgerust

Koen Vanthournout wijst erop dat Europa de netbeheerders oplegt om na te gaan in hoeverre hun stroomnetten de energietransitie in de toekomst kunnen opvangen. “De capaciteit van het net moet voldoende zijn om pieken aan zowel productie- als verbruikszijde op te vangen.”

"Belangrijk om weten is dat op korte termijn zonnepanelen lokaal voor een hogere piek op het stroomnet kunnen zorgen. Op langere termijn zullen de warmtepompen en elektrische wagens echter leidend worden. Wanneer onze infrastructuur die evolutie van stijgend elektrisch verbruik aankan, dan is ze automatisch ook voldoende uitgerust voor de productie van onze zonnepanelen."

Investeringsplan van 4 miljard euro

"In Duitsland is het ofwel verplicht om een omvormer te installeren die kleiner is dan het vermogen van de zonnepanelen, of je moet een bakje plaatsen waarmee de netbeheerder de productie van de zonnepanelen vanop afstand kan aftoppen. Wanneer dat gebeurt, ontvang je wel een vergoeding."



