Gecancelde vlucht: heb jij recht op een compensatie tot 600 euro?

Spaargids.beVertrek je straks met het vliegtuig op vakantie? Dan hopen we alvast dat je reis niet met een valse noot begint of eindigt, wanneer je je vlucht geannuleerd ziet door bijvoorbeeld een staking of een vloottekort. Overkomt het je toch? Spaargids.be overloopt wat je opties dan zijn.

Twee mogelijkheden tot tegemoetkoming

Laat ons beginnen met het goede nieuws. Bij een annulering van je vlucht moet je luchtvaartmaatschappij je wettelijk gezien de keuze geven tussen twee opties.

Ofwel krijg je een terugbetaling van je ticket, indien je beslist van de reis af te zien. Daar komt een vergoeding van de eventuele retourvlucht bovenop in het geval de annulering gebeurt wanneer je je op een overstapluchthaven bevindt. Ofwel heb je recht op een ticket voor een andere vlucht naar je eindbestemming.

Mogelijk maak je ook aanspraak op een forfaitaire compensatie als je vlucht geannuleerd is. Hoeveel je krijgt, hangt af van de vluchtafstand: 250 euro voor alle vluchten tot 1.500 km, 400 euro voor alle vluchten binnen de EU van meer dan 1.500 km en alle andere vluchten tussen 1.500 en 3.500 km, en 600 euro voor alle overige vluchten.



Wanneer krijg je die vergoeding (niet)?

Een terugbetaling of alternatieve vlucht moet je zeker aangeboden krijgen, maar voor de forfaitaire compensatie kan je al eens uit de boot vallen. Die vervalt namelijk als de luchtvaartmaatschappij kan aantonen dat de annulering het gevolg is van buitengewone omstandigheden én dat ze niet te voorkomen was, ongeacht redelijke maatregelen.

Met andere woorden: de compensatie kan wegvallen bij buitengewone omstandigheden zoals politieke onstabiliteit, beveiligingsproblemen en onverwachte vliegveiligheidsproblemen, maar dus ook bij moeilijke weersomstandigheden en stakingen.

Je hebt evenmin recht op een forfaitaire compensatie als je vlucht meer dan twee weken voor je vertrek gecanceld is, of wanneer je bij een lichte vertraging een plaats op een andere vlucht naar de eindbestemming krijgt, die qua vertrek- en aankomsttijd nauw overeenstemt met de oorspronkelijke vlucht.



Wat biedt je kredietkaart?

Met sommige kredietkaarten geniet je automatisch van een annuleringsverzekering. Springen zij in de bres als je er je vlucht mee betaalde en die geannuleerd is? Soms wel, al is dat vaak slechts gedeeltelijk.

Met verschillende kredietkaarten van Beobank en Keytrade Bank krijg je tot 250 euro vergoeding bij annulering van je vlucht, maar dan voor maaltijden, drankjes en een hotel. Met de AXA Visa Premiumplus krijg je deze uitgaven tot 150 euro vergoed. Volgens AXA moeten het wel ‘redelijk gemaakte uitgaven’ zijn, gedaan wanneer je binnen de vier uur na de voorziene vertrektijd op geen andere manier verder kon reizen.

Ook de Kredietkaart Platinum van KBC vergoedt drank, voeding en overnachting, maar in enkele gevallen nadrukkelijk niet: namelijk als de vertraging te wijten is aan een betoging, staking of vakbondsactie die 24 uur voor het vertrek van de reis al bezig was of werd aangekondigd, als er een gelijkaardig alternatief vervoer was en bij chartervluchten heb je geen recht op de compensatie.

Weinig verrassend: met de Brussels Airlines MasterCard ben je tot 2.500 euro per jaar gedekt voor bijkomende ticketkosten, als de lijnvlucht die je met de kredietkaart betaalde afgelast is.



En wat met reisverzekeringen?

KBC meldt uitdrukkelijk dat zijn reisverzekering de kosten in het kader van een afgelaste vlucht niet dekt. Ook andere verzekeraars verwijzen door naar de luchtvaartmaatschappij voor compensatie. Touring biedt wel een vluchtverzekering bij zijn annuleringsverzekering No Stop Full. Daarmee krijg je tot 600 euro voor een geschrapte vlucht in, naar en vanuit Europa.

