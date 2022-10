Gasprijs zakt naar laagste punt in maanden

De gasprijs is beginnen te dalen toen duidelijk werd dat de meeste landen hun gasvoorraden hebben kunnen aanvullen. De gasopslagplaatsen in Duitsland waren op 7 oktober voor 93,1 procent, en in Frankrijk voor 99 procent gevuld. De gasvoorraden van de Verenigde Staten en Qatar kunnen nog verder aangesproken worden.

Bovendien hebben zowel overheden als burgers maatregelen genomen om het gasverbruik drastisch te beperken. Desondanks blijft het een uitdaging om - nu het kouder wordt - voldoende gas te vinden én erop voorbereid te zijn dat de toevoer van Russisch gas volledig zou worden afgesloten. De gasopslag is in principe immers alleen bedoeld om seizoensgebonden schommelingen in het verbruik op te vangen. Tegen het einde van de maand is Europees overleg gepland over beleidsmaatregelen om de stijgende energieprijzen te counteren.