Gasprijs daalt fors nu landen haast maken met vullen reserves

Onze geldexpert over plafonne­ring energie­prij­zen: moeilijk haalbaar en jaagt verbruik aan

Financieel expert Paul D’Hoore zet kritische kanttekeningen bij het voorstel van energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) en premier Alexander De Croo (Open Vld) om een plafonnering van energieprijzen in te voeren. Op Europees niveau is dat volgens hem moeilijk te organiseren. Bovendien is het op nationaal niveau contraproductief omdat lagere prijzen consumenten zouden aanmoedigen méér te gebruiken, aldus D’Hoore op zondagavond in VTM NIEUWS.

28 augustus