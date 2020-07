Gaat Tesla Amazon en Netflix achterna? Beleggers denken van wel

“Als olifanten die rond een paal staan met daarop een emmer water, zo moet je centrale banken zien.” Philippe Gijsels, hoofdstrateeg bij BNP Paribas, verwijst naar de vergelijking die Marc Faber maakt in zijn boek Tomorrow’s Gold om uit te leggen waarom Tesla sinds 1 juli de grootse autobouwer ter wereld is. “Dat is voor een groot stuk dankzij het geld dat centrale banken naar aanleiding van de coronacrisis in het financiële systeem pompten. Dat vloeit naar de markt. Alleen kan een centrale bank niet voorspellen waar het terechtkomt, net zoals de olifanten uit Fabers boek. Als ze tegen de paal stoten, gutst er water naar beneden. Hoe harder ze tegen de paal bonken, hoe meer water er naar beneden komt. Alleen kunnen ze dus niet bepalen waar het naartoe gaat.”

Spectaculair

Dus zoekt het geld zijn weg naar groeibedrijven. “Dat zijn vaak spectaculaire succesverhalen”, zegt Gijsels. “En daar heeft het verhaal van Tesla met zijn flamboyante CEO Elon Musk heel wat van kunnen aantrekken.”

Wie durfde dat een dik jaar geleden te voorspellen? Begin 2019 worstelden Musk en zijn bedrijf met de aandeelhouders. Hij had hen beloofd over te schakelen op een grotere productie, maar dat verliep niet van een leien dakje.

Het contrast met dit jaar kan niet groter zijn. Tesla’s aandeel verdubbelde dit jaar in waarde. In januari stak het Volkswagen voorbij als het op een na meest waardevolle automerk. Intussen is het meer dan dubbel zoveel waard als het Duitse autoconcern. Begin mei werd het zelfs Musk even te gek, toen hij tweette dat de beurswaarde van het bedrijf te hoog lag.

Langer open

Deze week ging het dus nog hoger. In zijn laatste kwartaalresultaat liet het bedrijf betere resultaten optekenen dan analisten hadden voorspeld. Zo bleek Tesla meer dan 90.000 auto’s te hebben gebouwd in het tweede kwartaal, slechts 5 procent minder dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Dat ondanks corona, waar andere Amerikaanse autofabrikanten wel stevig onder te lijden hadden. Wellicht moet de verklaring gezocht worden in het feit dat Musk zijn fabriek in de Amerikaanse staat Californië langer openhield dan eigenlijk mocht van de autoriteiten.

Hoe komt het dat Tesla zich plots de meest waardevolle autoconstructeur mag noemen? De bedrijfscijfers bieden geen uitsluitsel. Tesla produceerde in het eerste kwartaal 103.000 voertuigen, of ongeveer 4 procent van de bijna 2,4 miljoen voertuigen die bij Toyota van de band rolden. Dat laatste bedrijf draaide vorig jaar een omzet van 244,5 miljard euro en 16,9 miljard euro winst. Bij Tesla was dat 766,5 miljoen euro verlies op een omzet van 21,8 miljard euro. Lees: het bedrijf bestaat alleen bij gratie van haar aandeelhouders.

Waarom achten zij het bedrijf dan meer waard dan de auto’s die het produceert? “Het grote verschil met andere autoconstructeurs is dat Tesla op de beurs gezien wordt als een technologiebedrijf, meer dan louter een autobouwer”, zegt Tony Verhelle, hoofdredacteur van newmobility.news. “Ik heb Musk ooit ontmoet. Toen zei hij mordicus: ‘Ik ben geen automaker, wel een batterijproducent.’ Op die markt moet ik incontournable worden. Zo kan ik mijn aandeelhouders terugbetalen wat ze al jaren in mij geïnvesteerd hebben.”

Toch is het te makkelijk om besluiten dat Tesla zijn beurskoers niet waard is volgens Gijsels. “Kijk naar het verleden”, zegt hij. “Toen Amazon nog gewoon een boekenplatform was, werd ervan gezegd dat ze het nooit zouden halen van de gevestigde waarde Barnes & Noble. Hetzelfde geldt voor Netflix, dat vroeger videocassettes verzond en de concurrentie met Blockbuster nooit zou overleven. Tot beide bedrijven de overstap naar het digitale maakten.” Ook de aandeelhouders van Tesla hopen zo het ticket vast te houden van hét bedrijf dat herdefinieert wat een autobedrijf in de toekomst zal zijn.

