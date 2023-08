Gaat je zoon of dochter cohousen? Dan stopt ook de dekking via jouw brandverzekering

IndependerAls student ligt het qua verzekering simpel: het contract van de ouder(s) dekt ook het kot van de zoon of dochter. Maar wat als hij of zij beslist om na de studies nog wat langer te blijven samenwonen met enkele mede-afgestudeerden, bijvoorbeeld om de huurkosten te drukken en zo sneller/meer te kunnen sparen? Independer.be adviseert.

Hoe zit het ook alweer tijdens de studentenperiode?

We schreven het al eerder: studenten die nog op het adres van hun ouders gedomicilieerd zijn, hoeven geen extra brandverzekering af te sluiten. Het studentenkot van de zoon of dochter is - normaal gezien - automatisch gedekt door de gewone woonverzekering van de ouders.

Ga bij je verzekeraar wel na wat de brandverzekering in dit geval precies dekt. Indien nodig kun je dan een uitbreiding van je polis vragen. Check ook goed of via jouw brandverzekering de inboedel van het studentenkot verzekerd is bij brand- of waterschade. Dat is immers niet bij alle polissen het geval.



Wat als voormalige studenten blijven samenwonen?

Anders ligt het als je zoon of dochter na het afronden van de studies in zijn of haar studentenstad blijft ‘plakken’, ook al werkt hij of zij al. In heel wat steden eist het bestuur dan dat de domicilie officieel wordt veranderd naar het nieuwe adres. De gewone woonverzekering van de ouders geldt dan niet meer. De huurder moet, net zoals ‘gewone’ huurders, een aparte woonverzekering huurdersaansprakelijkheid (brandverzekering) voor het appartement of studio afsluiten.

Zijn er speciale verzekeringsformules voor cohousers?

Meer en meer jongeren, zeker in de steden, delen een aantal gemeenschappelijke ruimtes onder de vorm van cohousing. Daarom hebben sommige verzekeringsmaatschappijen een nieuwe verzekering specifiek voor cohousers ontwikkeld. Die richt zich dus in het bijzonder tot samenwonenden die officieel niet als één huishouden of een gezin worden beschouwd.

Deze verzekering dekt dan alle cohousers tegen de wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die ze veroorzaken aan de gemeenschappelijke woning, of aan de naburige woningen. Vaak wordt die gemeenschappelijke brandverzekering dan nog aangevuld met een inboedelverzekering en een diefstalverzekering.

Wat dekt de brandverzekering allemaal?

Brandverzekeringen vergoeden minimaal de schade veroorzaakt door brand, blikseminslag en ontploffingen aan het gebouw. Daarnaast ben je bijkomend verzekerd tegen stormschade en natuurrampen. De meeste brandverzekeringen breiden de basiswaarborgen in de polis uit: zo wordt eveneens vaak glas-, rook- of roetschade en de schade aan elektrische toestellen gedekt. Ook waterschade door een breuk van de leidingen, het overlopen van dakgoten of insijpelen van water door het dak staan vaak als uitbreiding in de waarborg.

Let wel op: het gaat dan vaak enkel over de gevolgschade. Dat wil zeggen dat de verzekering je beschadigde vloer vergoedt als je wasmachine plots een defect vertoont, en het water je parket beschadigt. Maar de defecte wasmachine zal je op eigen kosten moeten laten herstellen.



Welke verzekeringen kun je best nog afsluiten?

Al is ze niet verplicht, de inboedelverzekering is een echte must. Deze verzekering dekt je inboedel en persoonlijke spullen in je woning als er schade is door brand, storm, hagel, water en natuurrampen zoals aardbeving en overstroming. Het gaat dan om spullen die je kan meenemen, dus niet de keuken of het bad, die integraal deel uitmaken van de woning. Tot de inboedel behoren bijvoorbeeld je bed, je tv-toestel, je computer en alle andere elektrische apparaten, al je meubels, je kleding en zelfs je voertuig. Je fiets die in de garage staat wordt eveneens verzekerd door de inboedelverzekering.

Je kunt je brandverzekering nog bijkomend uitbreiden met een waarborg inbraak of diefstal. Die waarborg dekt niet alleen je gestolen spullen, maar ook de schade als gevolg van de inbraak. Een geforceerde deur of een ingeslagen raam, bijvoorbeeld.

Als derde verzekering kun je nog een rechtsbijstandsverzekering afsluiten. Die dekt de gerechts- en advocatenkosten die je betaalt als een schadegeval leidt tot betwistingen.

