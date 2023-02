Gaat een verkeersboete straks sneller van je loon? FOD Financiën kan makkelijker boetes opeisen

Stel jij het betalen van een kleine verkeersboete ook zo vaak uit? Dan let je daar voortaan best mee op. De FOD Financiën zal binnenkort sneller boetes kunnen innen, bijvoorbeeld via je loon. Maar hoe kan dat? En komt je werkgever dat dan ook te weten? Wij zochten het uit.

De afgelopen jaren was het mogelijk om een kleine verkeersboete pas veel later te betalen. Na het negeren van de eerste kennisgeving (63,02 euro), een aanmaning en een minnelijke schikking (76,02 euro), kwam de boete namelijk terecht bij de politierechtbank. “Daar kon het jaren duren voordat er effectief een uitspraak over werd gedaan”, zegt Francis Adyns van de FOD Financiën. “Wij konden pas een boete innen na de uitspraak van de rechtbank.” Een kleine groep wanbetalers kon dus zo door de mazen van het net glippen.

Wat verandert er nu?

De FOD Justitie riep een bevel tot betalen in het leven. Daardoor is een dagvaarding bij de politierechtbank niet meer per se nodig. “Wij kunnen dus al onmiddellijk ingrijpen, na het negeren van de onmiddellijke inning en de minnelijke schikking. We kunnen de boete opeisen via de belastingen of via een deurwaarder. Zo kunnen we het geld krijgen via uitkeringen en huurinkomsten. Er is zelfs een mogelijkheid om het van je loonbrief af te trekken.”

Komt mijn werkgever dat dan te weten?

“Als we de boete via je loon aftrekken, zullen jij en je werkgever een brief krijgen. Daarin verplichten we je werkgever om de boete van je loon af trekken, en die rechtstreeks naar ons door te sturen. Er is uiteraard voorzien dat je nog altijd een noodzakelijk deel van je loon overhoudt. Bovendien is deze manier van inning nog altijd goedkoper dan een deurwaarder die moet langskomen.”

Toch is zo’n loonaftrek helemaal niet nieuw. Voor alle soorten boetes samen legde Financiën vorig jaar al 39.329 keer een loonbeslag op. “We zullen het in de toekomst dus alleen sneller kunnen doen. Zo kunnen we het betalingspercentage nog verder opkrikken.”

Voor alle duidelijkheid: voor een zware verkeersovertreding kom je nog altijd rechtstreeks voor de rechter terecht. Ook beroep aantekenen tegen een bevel tot betalen, zal nog altijd mogelijk zijn via de rechtbank.

Lees ook