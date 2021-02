Gaan verzekeraars hun winsten met de klanten delen ?

2020 was een woelig jaar, op alle vlakken. Covid 19 heeft het leven van ieder van ons helemaal ondersteboven gehaald. Onze sociale contacten zijn beperkt en onze werkplek situeert zich vooral in ons kot. Independer.be is nagegaan wat dit betekent voor de premie van je autoverzekering.

Minder ongevallen in 2020

De trend die de voorbije jaren al was ingezet, is in 2020 bevestigd: de schadefrequentie in de verplichte BA autoverzekering blijft dalen. Dit bevestigt Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeraars, in haar meest recente jaarverslag. Definitieve cijfers zijn er nog niet, vast staat wel dat de lockdown van het voorjaar 2020 en het thuiswerk, het aantal ongevallen gevoelig heeft verminderd. Vias, het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid, bevestigt dat het aantal ongevallen in 2020 daalde, met als resultaat 22% minder verkeersdoden en 22% minder gewonden. De ongevallen waren gemiddeld wel ernstiger, wegens overdreven snelheid op de snelwegen.

Winst voor de verzekeraar

Het aantal ongevallen de voorbije jaren is gedaald, de premies van de autoverzekeringen zijn gestegen. De verzekeraars hebben met andere woorden een hogere winst dan in normale jaren gerealiseerd. Of die premies effectief zullen dalen, zullen we pas later dit jaar met zekerheid weten. Zelfs bij een daling, zullen er nog grote verschillen blijven.

Kilometerverzekering, een oplossing?

Een “klassieke” autoverzekering houdt voor de berekening van je premie, rekening met “kilometergrenzen”. Je betaalt met andere woorden een lagere premie als je minder dan 10.000 km per jaar rijdt, dan als je bijvoorbeeld 25.000 km rijdt. Of je nu slechts 7500 kilometers rijdt of 9.900 km, maakt voor je premie bij een “klassieke” verzekering geen verschil. Wanneer je premie berekend werd op 25.000 km en blijkt dat je minder dan 10.000 km gereden hebt, kan je dit ook melden aan de verzekeraar. Je premie wordt dan aangepast voor het volgend verzekeringsjaar. Je krijgt dus het deel van de premie dat je “te veel” hebt betaald in het voorbije jaar, niet terug.

Wanneer je merkt dat je behoorlijk wat minder kilometers met je auto rijdt dan vroeger, loont het zeker de moeite om de premie van je huidige verzekering te vergelijken met een kilometerverzekering. Corona Direct heeft een voortrekkersrol wat betreft de kilometerverzekering in België. Met dergelijke verzekering betaal je enkel voor je gereden kilometers. Op basis van jouw schatting hoeveel je ongeveer zal rijden in een jaar, wordt jouw premie berekend. Reed je toch meer, dan worden de extra kilometers aangerekend. Reed je achteraf gezien minder, dan wordt het verschil je terugbetaald. Op die manier stroomt dus een deel van de winst van de verzekeraar rechtstreeks terug naar jouw portemonnee.

Het nut van vergelijken

Verzekeringen vergelijken loont dus. Niet alleen in Coronatijden, altijd. Net zoals de jaarlijkse check up bij de huisarts, hoort een jaarlijkse vergelijking van de premie voor je autoverzekering een automatisme te zijn. Je situatie kan in de loop van de jaren immers veranderen. Belangrijk is dat je autoverzekering volgt.

Lees ook: